Прапраправнучка Айвазовского прибыла в Крым по случаю присвоения аэропорту имени художника

"Я очень рада быть в Крыму. Для меня очень трогательно, что жители Крыма до сих пор хранят память моего прапрапрадеда, который был не только великим художником, но и помогал своему городу, провел водовод, железную дорогу", - сказала Роджерс журналистам.

Она является прапраправнучкой художника по линии третьей дочери Айвазовского Александры Лапси. Роджерс сообщила, что уже в четвертый раз приезжает на полуостров и большую часть времени проводит в Феодосии, где родился и похоронен ее предок. Осенью она приедет снова и привезет членов своей семьи.

Роджерс отметила, что не опасается возможных санкций из-за приезда на полуостров. "Меня это интересует в меньшей степени. Никаких страхов у меня нет. <…> Для меня это гордость и радость быть здесь", - сказала она.

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил Роджерс благодарственное письмо, отметив ее вклад в сохранение памяти о предке.

Торжественные мероприятия в аэропорту приурочены также ко Дню России. В зоне ожидания были установлены 15 репродукций известных полотен художника. Участников празднований встречали скрипичный ансамбль, исполнявший классические произведения, а также актеры Крымского академического музыкального театра, представшие в образе Ивана Айвазовского, его супруги и поэта Александра Пушкина. В завершении торжеств прошел танцевальный флешмоб, включавший армянский национальный праздничный танец кочари.

Как изменится аэропорт

Пассажирам аэропорта Симферополя теперь будут вручаться посадочные талоны с нанесенным на оборотной стороне портретом Айвазовского и изображением его картин.

Как сообщил на церемонии генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин, на территории авиаузла до конца года будет установлен монумент, посвященный Айвазовскому. "Мы разработали концепцию, которую мы реализуем в ближайшее время. На площади перед терминалом будет установлен монумент, открыты большие общедоступные зоны с репродукциями картин художника. Мы поможем популяризации творчества Айвазовского", - сказал он.

На одной из сторон монумента будет помещен портрет художника, поверхность второй стороны будет представлять собой морскую гладь, композиция будет оснащена подсветкой.

Президент России Владимир Путин 31 мая подписал указ, присвоивший имена 44 аэропортам страны. По итогам конкурса, проводившегося в конце 2018 года на основе общенародного интернет-голосования, в частности, аэропорт Симферополя получил имя Айвазовского.

Художник родился, жил, умер и похоронен в Феодосии. Его именем здесь названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник Айвазовскому. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ), в том "Девятый вал", "Севастопольский рейд", "Море. Коктебель", "Среди волн" и другие.