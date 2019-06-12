Бесплатно проверить здоровье смогли жители Южно-Сахалинска в День России

ТАСС, 12 июня. Жители и гости Южно-Сахалинска смогли бесплатно проверить свое здоровье в рамках акции "Ярмарка здоровья", организованной во время празднования в областной столице Дня России, сообщила пресс-служба правительства области.

"В рамках акции жители и гости города старше 18 лет смогли определить индекс массы тела, пройти экспресс-анализ крови на определение холестерина и глюкозы, измерить внутриглазное и артериальное давления, измерить содержание кислорода в крови и пульс, проверить уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе, а также пройти анкетирование и получить индивидуальное профилактическое консультирование. А в мобильном диагностическом комплексе пройти флюорографию и маммографию", - говорится в распространенном сообщении.

Всего в обследованиях приняли участие 185 человек. В консультировании участвовали специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики, врачебно-физкультурного диспансера и детской городской поликлиники. Ребятам в возрасте от 5 до 17 лет рассказали о негативных последствиях вредных привычек, правильном питании, гигиене полости рта и показали, как правильно чистить зубы.

Как отметили в пресс-службе правительства области, акция проведена в рамках выполнения задач областного проекта "Здравоохранение", который входит в соответствующий национальный проект.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.