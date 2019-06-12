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Навальный задержан на несанкционированной акции в Москве

Ранее сообщалось о задержании еще нескольких человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Алексей Навальный задержан на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Как передает корреспондент ТАСС, сотрудники полиции задержали Навального в толпе участников акции.

Ранее были задержаны несколько человек.

Акция планировалась до освобождения Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. Сам Голунов сообщил, что не пойдет на несанкционированную акцию, что лучше заняться действительно полезными делами.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, и он был освобожден. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.

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Молния
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