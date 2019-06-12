Власти в Кузбассе опровергли информацию о сносе памятника героям ВОВ в поселке Шерегеш

КЕМЕРОВО, 12 июня. /ТАСС/. Власти поселка Шерегеш в Кузбассе опровергли информацию о сносе обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Памятник установлен в местном сквере, участок которого вместе с другими землями был продан в частную собственность под строительство, при этом по договоренности владельца и муниципалитета обелиск демонтировать не будут, сообщили ТАСС в пресс-службе Таштагольского муниципального района.

Ранее жители поселка Шерегеш обратились в местные СМИ с просьбой помочь отстоять обелиск в память о героях в одном из местных скверов. По словам граждан, территория была оформлена частную собственность, на земельном участке началось строительство многоэтажного здания, рядом с ним начали спиливать деревья и якобы планируется снос обелиска, установленного в память о героях ВОВ.

"Земельный участок в поселке Шерегеш, на котором расположен обелиск воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, находится в частном владении. Однако вопрос о сносе мемориала никогда не поднимался, напротив, собственник предложил районной администрации провести в прилегающем парке мероприятия по благоустройству", - рассказали ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

Собеседник агентства пояснил, что на земельном участке рядом с парком ведется строительство многоэтажного здания, не уточнив при этом назначение постройки. На территории сквера начались работы по благоустройству.

"Произведены работы по уборке деревьев, после этого планировалось высадить молодые деревья, провести другие мероприятия по благоустройству. Поскольку вырубка деревьев в парке вызвала непонимание жителей, в пятницу в администрации поселка собирается поселковый сход, [на котором жителям расскажут о планах по благоустройству сквера]", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН) с инициативой о признании Победы над нацизмом всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом Второй мировой войны. Таким образом, монументы предлагается защитить от вандализма и уничтожения.