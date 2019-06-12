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Прекращение дела против Ивана Голунова

Глава британского МИД приветствовал освобождение Голунова и поддержку, оказанную ему в РФ

Джереми Хант отметил, что журналисты никогда не должны сталкиваться с угрозами из-за того, что они выполняют свою работу

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джереми Хант приветствовал освобождение российского журналиста Ивана Голунова и поддержку, которую ему оказало российское общество. Об этом министр написал в среду на своей странице в Twitter.

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"Абсолютно правильно, что c сотрудника "Медузы", специализирующегося на журналистских расследованиях, Ивана Голунова были сняты обвинения. Журналисты никогда не должны сталкиваться с угрозами из-за того, что они выполняют свою работу, - написал Хант. - Было очень отдано видеть то, какую сильную поддержку оказало Голунову российское общество".

Ранее Хант сообщал в Twitter, что Форин оффис обеспокоен задержанием российского журналиста и внимательно следит за его делом.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули, однако Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Теги
ВеликобританияРоссияХант, ДжеремиПрекращение дела против Ивана Голунова
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