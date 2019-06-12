Эксперт: Россия стала одним из ключевых партнеров стран Ближнего Востока

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россия сыграла важнейшую роль в сохранении сирийской государственности и разгроме терроризма в этой арабской республике и в целом несет Ближнему Востоку мир и стабильность. Такое мнение высказал научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин на церемонии вручения Госпремий в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам ученого, "Россия несет [ближневосточному] региону мир и стабильность, уважение суверенитета и независимости государств, прав народов". "Мы можем гордиться тем, что наша страна под вашим [Путина] руководством, стала одним из ключевых партнеров ближневосточных государств, сыграла важнейшую роль в сохранении сирийской государственности и разгроме здесь угрожающих человечеству бастионов террористов", - сказал лауреат.

Наумкин награжден Государственной премией за 2018 год в области науки и технологий за выдающийся вклад в востоковедение.