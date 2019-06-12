В Уганде зарегистрировали первый смертельный случай, вызванный вирусом Эбола

ТАСС, 12 июня. Пятилетний ребенок, прибывший из Демократической Республики Конго (ДРК) в Уганду, где у него установили наличие вируса Эбола (БВВЭ), скончался. Об этом в среду сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя угандийского министерства здравоохранения.

"Мальчик, чьи анализы на наличие вируса Эбола вчера (11 июня - прим. ТАСС) в городе Касесе дали положительный результат, скончался в ночь на среду в карантинном отделении", - приводит агентство его слова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Женеве 11 июня сообщила, что смертельно опасная лихорадка Эбола преодолела границы ДРК и была выявлена в Уганде. Заболевший Эболой - пятилетний ребенок из ДРК, который 9 июня вместе с семьей приехал в Уганду через пограничный пункт Буэра и обратился за медицинской помощью в больницу в Кагандо, где медицинские работники установили наличие Эболы "в качестве возможной причины болезни". Ребенка перевезли в центр лечения Эболы в Буэре. Институт вирусных исследований Уганды (UVRI) подтвердил во вторник наличие вируса БВВЭ.

Уганда имеет опыт борьбы с Эболой. Кроме того, она готовилась к возможному распространению через границу продолжающейся с конца июля прошлого года в ДРК эпидемии. В превентивных целях было вакцинировано около 4700 медицинских работников в 165 учреждениях здравоохранения, включая центр в Буэре.

Призыв к бдительности

Минздрав Уганды в ответ на нынешний случай БВВЭ проводит сейчас усиленную информационную работу среди населения и "оказывает психологическую поддержку", отмечает ВОЗ. Запланировано проведение иммунизации среди лиц, имевших контакты с заболевшим мальчиком, а также среди медиков, которые еще не прошли вакцинацию.

Министерство призвало население и медперсонал "тесно работать вместе, проявлять бдительность и оказывать друг другу поддержку в предоставлении быстрой помощи людям с симптомами болезни".

По состоянию на 11 июня, в ДРК был зафиксирован 2071 случай БВВЭ. Умерли 1396 человек, выздоровели - 575. Остальные находятся на лечении. Вакцинацию прошли 132264 человека.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК уже десятая по счету. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.