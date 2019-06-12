Двухметровым болгарским пирогом угостили жителей Биробиджана в День России

ТАСС, 12 июня. Болгарский пирог с сыром диаметром около двух метров испекли в Биробиджане на главной городской площади в День России, сообщили ТАСС в среду в городской администрации.

"Для приготовления этого пирога было использовано 10 кг муки, 25 яиц, 1,5 кг сливочного масла, 9 кг сыра и 2,5 кг соуса, сделанного по авторскому рецепту повара одного из местных кафе, который и пек сам пирог" - рассказала агентству начальник управления экономики мэрии города Светлана Аносова.

Она добавила, что пирог готовился по болгарскому рецепту, привезенному поваром из города Бургаса.

Для того, чтобы испечь двухметровый пирог, на площади в специально оборудованном месте развели костер, затем на металлическую пластину выложили пласты заранее приготовленного теста, на него начинку, которую сверху перекрыли еще одним пластом теста. Спустя чуть более часа жителям и гостям Биробиджана, для которых также были организованы выступления творческих коллективов, уже раздавали угощение. "Аромат от пирога разносился по всей округе, очень аппетитный. Нам досталось по кусочку пирога, на вкус он был изумительным", - поделилась впечатлением жительница города Анна Овчинникова.

Пирога хватило примерно на 200 порций. В будущем, как отметили в городской администрации, выпекание такого угощения станет доброй традицией на День России и другие праздники, диаметр пирога при этом хотят увеличить до десяти метров, чтобы хватало всем желающим.