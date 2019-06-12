В Росстате назвали регионы с наибольшим числом родившихся в 2018 году

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. В 2018 году в России родились более 1,5 млн человек. Это следует из данных Росстата, опубликованных в среду на сайте ведомства.

В лидерах по этому показателю значится Москва (132,1 тыс.), Московская область (83 тыс.) Краснодарский край (64,5 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.). Пятерку замыкает Тюменская область с 50,4 тыс. родившихся. Всего в России в 2018 году родились порядка 1,6 млн человек.

Всего в прошлом году умерли 1,828 млн россиян, тогда как в 2017 году - 1,824 млн. Как указывается в статистическом отчете, в прошлом году наибольшее количество смертей зарегистрировано в Москве (122 тыс. человек), Московской области (92 тыс.), Краснодарском крае (67 тыс.), Санкт-Петербурге (59,8 тыс.) и Свердловской области (58,5 тыс.).

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявлял, что ситуация с рождаемостью по итогам четырех месяцев 2019 года хуже, чем в прошлом году. По последним данным Росстата, рождаемость в январе-апреле снизилась на 7,5%.