Сестра Ким Чен Ына передала соболезнования в связи со смертью вдовы экс-главы Южной Кореи

ТАСС, 12 июня. Младшая сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон передала в среду в пограничном пункте Пханмунджом письмо от своего брата с соболезнованиями в связи со смертью 10 июня вдовы бывшего президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо, а также букет цветов. Об этом в среду сообщает агентство Yonhap.

Письмо с соболезнованиями и букет цветов были переданы на встрече с южнокорейской стороной, которую представляли глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и заместитель министра объединения Республики Корея Су Хо, назначенный новым главой офиса связи с КНДР в Кэсоне.

Чон Ый Ён отказался раскрыть журналистам содержание письма, а также указал, что никакого послания президенту Республики Корея северокорейской стороной передано не было. В то же время он отметил, что во время встречи "[Ким Ё Чжон] выразила надежду на продолжение межкорейского сотрудничества, отдав дань уважения усилиям [вдовы экс-президента Ким Дэ Чжуна] Ли Хи Хо по примирению и сотрудничеству корейского народа".

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом прошел первый более чем за 10 лет межкорейский саммит. По итогам переговоров президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

26 мая в Пханмунджоме состоялась вторая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Во время визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-20 сентября прошлого года министры обороны Севера и Юга подписали документ, направленный на снижение напряженности и избежание столкновений между военными двух стран в районе межкорейской границы.