Путин стал первым гостем на месте археологических раскопок в Кремле

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побывал на месте новых археологических раскопок на территории Кремля. Специалисты начали работы в Большом Кремлевском сквере в мае, их находки и сам процесс дальнейших раскопок смогут увидеть туристы, начиная с пятницы, 14 июня.

"Впервые раскопки на территории Кремля здесь проводятся как чисто научный проект, они не связаны ни с благоустройством, ни с реставрацией, ни с улучшением инженерных коммуникаций", - рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров. Он признался, что ученые "долго искали место, где раскопки могут дать эффект и где они возможны". Выбор пал на Большой Кремлевский сквер, поскольку эта часть исторического ядра Кремля находится рядом с Соборной площадью, здесь велика вероятность "отложений второй половины ХII века - древнейших отложений Москвы". Впрочем, специалисты пока не знают, смогут ли обнаружить, что-либо относящееся именно к тому периоду.

Однако историкам доподлинно известно, что вблизи этого места находился двор серпуховского князя Владимира Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского. "Сможем ли мы до них добраться, мы не знаем, и не знаем, точно ли они находятся здесь, но сам факт придает большой интерес работам на этом участке", - отметил Макаров. По его словам, точно известно, что в Большом Кремлевском сквере размещались здания органов центрального управления Русского государства - Приказов в ХУI-ХУII веках. "Это основа будущей системы министерств - отраслевые органы от иностранных дел до криминального сыска", - отметил академик. Он уточнил, что огромное здание, в котором размещались семь Приказов было разобрано архитектором Василием Баженовым, который проектировал перестройку Кремля в 1770 году. Теперь археологи обнаружили остатки этой постройки и их смогут увидеть все желающие.

По оценке Макарова, "историческое значение этой постройки огромно". "Это орган центрального управления, здесь принимались важнейшие административные решения, здесь работала московская бюрократия, которая создавала огромное государство", - пояснил он.

Свидетели 1812 года

"Мы прошли пока чуть меньше полутора метров [вглубь] - это культурный слой XYIII-XIX веков, это уровень, где ожидать какие-то находки было бы странно, тем не менее, эти находки есть", - сообщил директор Института археологии. Среди находок он назвал сами части здания - изразцы, черепицу, детали наличников, которые представляют барочный убор фасада очень нарядной постройки, а также предметы вооружения. Макаров отметил, что именно оружие стало неожиданностью для ученых.

"Это две сабли, штык, пика, детали ружей, замок от ружья - целый мини арсенал, который датируется 1812 годом", - перечислил академик. Он добавил, что также найдены две французские мундирные пуговицы полковника Генерального штаба французской армии и бойца старой гвардии. "Мы знаем, что 1812 год был для Кремля страшным испытанием, когда французы уходили они взорвали часть построек, и вот мы впервые видим следы тех событий - брошенное оружие", - сказал Макаров. Он заметил, что французская сабля была положена аккуратно: "По-видимому, она кому-то была нужна, но за ней не пришли".

Он подчеркнул, что нынешние находки уже стали приятной неожиданностью для археологов и они надеются на новые сюрпризы. "Мы продолжим работы на этом месте", - сказал он, уточнив, что максимальная глубина может достигнуть 4-8 метров, но при этом нужно будет сохранить остатки найденных ранее неизвестных построек. Макаров уточнил, что археологические работы запланированы на нынешний и следующий теплые сезоны. Все найденное будет передано в музеи.