Марки России на тему космоса привлекли большое внимание на международной выставке в КНР

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Посетители проходящей в Ухане Международной филателистической выставки "Китай-2019" проявили большой интерес к российским маркам на космическую тематику. В частности, повышенное внимание в среду привлекли стенды "Джанибеков - космонавт и художник".

Ценная коллекция, собранная российским филателистом Василием Кирилловым, включает не только марки, но и другие редкие почтовые материалы, среди которых представлены подлинные рисунки Владимира Джанибекова на конвертах. Отдельный стенд посвящен конвертам и прочим предметам, побывавшим на орбите благодаря так называемой космической почте. Ранее эти экспонаты получили золотую медаль на филателистической выставке в Кишиневе.

Всего на масштабном мероприятии представлены более 4,7 тыс. комплектов марок, из них 2,5 тыс. - международные. Коллекции оценивает жюри из примерно 80 признанных экспертов.

Как отметил замглавы Государственного почтового управления КНР Дай Инцзюнь, выставка "отличается высокой посещаемостью и первоклассным уровнем организации". Среди экспонатов фигурирует особая категория - марки для писем родным и близким с сопровождающими их филателистическими фотографиями. Особое внимание привлекают музейные раритеты, среди которых - рукописи с подписью крупного коллекционера Филиппа Феррари, редкие экспонаты с почтовыми штемпелями СССР.

Филателистическая выставка в Ухане посвящена "глобальной интеграции при всеобщем процветании" и будет проходить до 17 июня. Помимо России, в ней принимают участие свыше 80 стран и регионов мира. Мероприятие приурочено к 70-летию образования КНР и организовано Международной федерацией филателии, в которую Китай выступил в 1983 году. Такие выставки прежде проводились в стране только дважды, в 1999 и 2009 годах.