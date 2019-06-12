Telegram предупредил пользователей о возможных неполадках из-за DDoS-атаки

ТАСС, 12 июня. Мессенджер Telegram предупредил о мощной DDoS-атаке на свои серверы, из-за которой пользователи в Северной и Южной Америке, а также в других странах могут столкнуться с неполадками. Об этом команда сервиса сообщила в среду в своем Twitter.

"Мы сейчас подвергаемся мощной DDoS-атаке. Пользователи Telegram в [Северной и Южной] Америках, а также некоторые пользователи в других странах могут столкнуться с проблемами при подключении", - говорится в сообщении.

При этом представители сервиса отметили, что в целом работа мессенджера стабилизировалась.

"В настоящее время ситуация, как кажется, стабилизировалась", - говорится в сообщении.