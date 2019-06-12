{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Telegram предупредил пользователей о возможных неполадках из-за DDoS-атаки

Представители сервиса отметили, что часть пользователей может столкнуться с проблемами в работе мессенджера, однако ситуация уже стабилизировалась

ТАСС, 12 июня. Мессенджер Telegram предупредил о мощной DDoS-атаке на свои серверы, из-за которой пользователи в Северной и Южной Америке, а также в других странах могут столкнуться с неполадками. Об этом команда сервиса сообщила в среду в своем Twitter.

"Мы сейчас подвергаемся мощной DDoS-атаке. Пользователи Telegram в [Северной и Южной] Америках, а также некоторые пользователи в других странах могут столкнуться с проблемами при подключении", - говорится в сообщении.

При этом представители сервиса отметили, что в целом работа мессенджера стабилизировалась. 

"В настоящее время ситуация, как кажется, стабилизировалась", - говорится в сообщении.

В Уганде зарегистрировали первый смертельный случай, вызванный вирусом Эбола
Минздрав Уганды проводит усиленную информационную работу среди населения
Читать полностью