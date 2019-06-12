Около 300 человек приняли участие в инклюзивном флешмобе "Мы - Россия" в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Порядка 300 человек с ограниченным возможностями здоровья и добровольцев в среду приняли участие в инклюзивном флешмобе в честь Дня России на Поклонной горе в столице. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов акции, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Михаил Киселев.

"В инклюзивном флешмобе приняли участие порядка 300 человек. В этом году он прошел в рамках проекта Москвы "Лето с пользой", который реализует комитет по общественным связям и молодежной политики [города Москвы]", - сказал Киселев.

По его словам, участники акции выстроились в буквы, из которых сложилась фраза "Мы - Россия", а затем раскрыли зонты, образуя триколор государственного флага. После этого участники акции стали раздавать прохожим желтые воздушные шары с изображением улыбающегося человек, призывая присоединится к этой улыбке.

"Здесь и дети, и молодежь, и взрослые - абсолютно разные люди", - сказал Киселев, напомнив, что "каждый десятый житель России является человеком с ограниченными возможностями по здоровью".

"Инвалиды [этой акцией] тоже делают шаг навстречу обществу и говорят, что не так все сложно, просто возьмите и улыбнитесь этому миру", - пояснил Киселев. Участники флешмоба говорят "не надо отворачивать от нас глаза, потому что есть такой стереотип, что люди не знают, как посмотреть на людей с ограниченными возможностями, что им сказать", - уточнил представителей Общественной палаты.