Фестиваль гостеприимства открылся в Курске по случаю 85-летия образования региона

КУРСК, 12 июня. /ТАСС/. Фестиваль гостеприимства с презентацией ремесел, традиций и культурных особенностей различных районов Курской области открылся в Курске по случаю 85-летия образования региона и празднования Дня России. Гости праздника знакомятся с обычаями региона, участвуют в мастер-классах по изготовлению кожлянской игрушки с 250-летней историей, вспоминают героизм, проявленный на полях сражений Курской битвы в годы Великой Отечественной войны.

Все районы Курской области в среду разместили свои подворья на Театральной площади в центре Курска, где в День России проходят основные гулянья. Большинство делегаций рассказывают гостям о традиционных ремеслах, достижениях в сельском хозяйстве, особенностях истории и экономических успехах.

"Отмечая сегодня государственный праздник День России, в эти же дни мы отмечаем 85 лет со дня образования Курской области в нынешнем ее статусе. Наша 1000-летняя история имеет более глубокие корни, и, безусловно, история нашего соловьиного края неразрывно связана с историей нашей родины, все тяготы, успехи и неудачи мы переживали со всей страной", - сказал врио главы региона Роман Старовойт, поздравляя собравшихся.

Страницы истории и древний город

Отдельное внимание организаторы фестиваля уделили богатой истории Курской области и культурному многообразию. Одним из самых популярных мест на фестивале стал стенд Поныровского района, где в годы Великой Отечественной войны проходили одни из самых кровопролитных сражений в регионе.

"Район славится своей военной историей, семь дней длилось оборонительное сражение, и воины Центрального фронта под командованием генерала армии Рокоссовского удержали позиции и не подпустили врага к Курску. После войны эта память была увековечена во множестве мемориальных комплексов, памятников, стел - на территории района сейчас более 85 памятников и памятных знаков", - сказал ТАСС научный сотрудник историко-мемориального музея Курской битвы Александр Палилов.

Неподалеку от стенда Поныровского района разместился прототип крестьянского дома времен Липинского городища, образованного в 15 км от границы современного Курска на рубеже XI-XII веков.

Как сообщил ТАСС глава семейства ремесленников Евгений Однодворцев, в ближайшее время при поддержке инвесторов планируется возродить древний город, что будет способствовать привлечению туристов в Курскую область. Для воплощения проекта потребуется 50 млн рублей.

"Глава района нас поддержал. Сейчас я делаю макет, необходимую смету, чтобы сделать целый комплекс, потому что в Курске ничего подобного нет. На Коренской ярмарке мы озвучим наше предложение", - добавил Однодворцев.

12 июня в стране отмечается государственный праздник - День России. В этот день традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.