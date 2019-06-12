Временное жилье предоставят погорельцам после пожара в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 12 июня. /ТАСС/. Без крова после пожара на острове Кего в Архангельске остались 10 человек, им будет предоставлено временное жилье в маневренном фонде. Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Ирина Буйновская.

11 июня в результате пожара на Кегострове сгорело пять домов и семь хозяйственных построек. Один человек погиб.

"В сгоревших домах было прописано 14 человек, по факту 10 человек остались без крова, из них четверо несовершеннолетних. Всем будет предоставлено жилье в маневренном фонде (жилые помещения, которые предоставляются гражданам на временной основе, - прим. ТАСС). У некоторых не осталось ничего, буквально успели схватить документы и выскочить в тапочках", - сказала Буйновская.

Как сказал журналистам глава администрации города Игорь Годзиш, жилье будет предоставлено 13 мая, пока погорельцы разместились у родственников.