В СПЧ обеспокоены задержанием журналистов на акции в центре Москвы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Члены постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов выражают обеспокоенность тем, что полиция задержала ряд журналистов, освещавших несанкционированную акцию в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в центре Москвы, и обещают помочь тем сотрудникам СМИ, которые имели редакционные задания для работы на массовом мероприятии. Об этом сообщается на сайте Совета.

"Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов крайне обеспокоена задержаниями представителей СМИ, освещающих несогласованную акцию в поддержку Ивана Голунова, которая состоялась сегодня в Москве. По информации члена СПЧ Николая Сванидзе, который вместе с Анитой Соболевой и Екатериной Шульман осуществлял наблюдения за данным мероприятием, сотрудники правоохранительных органов задержали журналистов "Коммерсанта" и "Новой газеты", - говорится в релизе.

В сообщении СПЧ подчеркивается, что при обеспечении безопасности граждан на массовых акциях "нельзя забывать Конституцию РФ и права граждан на объединение, а также - права журналистов на освещение событий". "Мы будем заниматься теми, кто получил редакционное задание", - заявил председатель постоянной комиссии, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, слова которого приводятся в релизе.

Поддержку задержанным сотрудникам СМИ выразил также член СПЧ, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "При задержании журналистов нельзя забывать статью 144 Уголовного кодекса - "Воспрепятствование законной деятельности журналистов". Союз журналистов России требует освободить всех задержанных журналистов", - сказал Соловьев.

Как отмечается в заявлении СЖР, размещенном на сайте организации, в среду в центре Москвы на шествиях задержаны, в том числе, журналисты, представляющие разные СМИ и освещающие акцию.