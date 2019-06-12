В Калининграде в День России проходит фестиваль национальных культур

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Праздничный фестиваль национальных культур "В дружбе народов - единство России!" проходит в Калининграде. Его участниками стали 15 национально-культурных сообществ, а также жители города, сообщила ТАСС Элла Кадочникова, директор Центрального парка культуры и отдыха, который стал главной площадкой торжеств в честь Дня России.

"На главных аллеях парка разместились 15 подворий национально-культурных общественных объединений из Калининграда и муниципалитетов региона - русское, белорусское, украинское, армянское, литовское, польское, узбекское, и другие", - сказала она. Хозяева подворий, национальная принадлежность которых угадывается в одежде, песнях и танцах, угощают гостей праздника национальными блюдами и напитками, народные умельцы проводят мастер-классы для детей и взрослых, демонстрируют народные обряды, отметила собеседница агентства.

"Россия - мы дети твои!", "Счастья тебе, земля" - под такими девизами на главной сцене Певческого поля в парке проходят праздничные концерты с участием лучших творческих коллективов города и области. Здесь же в присутствии многочисленных посетителей парка прошла церемония вручения паспортов юным калининградцам в рамках патриотической акции "Мы - граждане России".

"Мы гордимся тем, что мы - россияне. Жители нашего самого западного региона особенно остро чувствуют единение с соотечественниками, стремятся внести свой вклад в укрепление мощи и величия нашего государства", - сказал в поздравлении губернатор Антон Алиханов.

Кадочникова сообщила, что торжества в Центральном парке посетили порядка 10 тыс. человек. "Рассчитывали, что будет 15 тыс., но жара под 36 градусов, конечно, увлекла очень многих калининградцев на Балтийское море и городские водоемы", - сказала она, отметив, что для комфорта посетителей в жару на аллеях парка минувшей ночью установили около 20 распылителей воды, которые создают прохладу и освежают горячий воздух.

По данным регионального правительства, на территории Калининградской области проживают представители 132 национальностей. 46 национально-культурных сообществ представляют 25 этнических общностей. В Калининградской области сосуществует 18 конфессий и 176 религиозных организаций.