Праздник в цветах триколора. Многометровые флаги России развернули 12 июня по всей стране

ТАСС, 12 июня. Шествия с многометровыми полотнищами в цветах российского триколора прошли в День России по всей стране - от Иркутска до Петрозаводска. В них приняли участие сотни волонтеров, сообщают организаторы акций.

Днем в среду в центральной части Нижнего Новгорода состоялся парад духовых оркестров, в котором приняли участие коллективы из восьми регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Частью мероприятия стало шествие с флагом России. Около 1 тыс. человек пронесли от стадиона "Динамо" до площади Минина и Пожарского, расположенной у стен нижегородского Кремля, 100-метровый триколор.

"День России - один из важнейших государственных праздников, когда мы вспоминаем ключевые вехи в истории страны и гордимся своими героями. В этом году акцент при праздновании в Нижнем Новгороде сделан именно на историко-культурной составляющей. Грядущий юбилей города (в 2021 году Нижний Новгород отмечает 800-летие - прим. ТАСС) - лучший повод как можно лучше узнать свою малую родину", - сказал журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

50-метровое полотно российского триколора в День России пронесли по центральным улицам Иркутска. Акция "Живой флаг" завершилась автопробегом по центру города, в котором колонной проехали более 30 автомобилей, раскрашенных в цвета российского триколора.

В парке Победы в Казани в День России прошла церемония открытия 50-метрового флагштока и поднятия государственного флага РФ, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города. Флагшток установили в рамках национальной культурно-патриотической программы "Держава XXI век", которая реализуется по инициативе Общественной палаты РФ.

В память о Петре Первом

В мероприятиях, посвященных российскому флагу, принимали участие школьники, студенты, юнармейцы. В Петрозаводске шествие с гигантским триколором в рамках акции "Горжусь Россией" прошло по набережной Онежского озера - колонна из 200 человек прошла от ротонды до памятника Петру I.

"Мы собираем активную молодежь и их родителей вместе чтить наш флаг и гордо нести его к памятнику основателя нашего города Петру I, который тоже был причастен к введению триколора в нашем государстве. Именно на его флоте появился этот флаг", - сказал ТАСС руководитель городского центра молодежи Максим Трувалев.

Праздничную колонну в Петразаводске возглавил 10-летний юнармеец Владислав. "Сегодня такие акции очень нужны: они воспитывают сплоченность, единство. Главное, чтобы все это шло от сердца, чтобы люди сами хотели приходить сюда. Мы тоже сегодня пойдем в колонне, поддержим сына", - рассказали ТАСС родители Владислава.

В Саранске в торжествах приняли участие также представители поисковых отрядов, активисты "Российского движения школьников". В четырех районах города они провели акцию "Флаг моей России". "В центре Саранске порядка 200 участников развернули 80-метровое полотнище российского триколора, прошли по центральной улице города и вышли Советскую площадь", - рассказали ТАСС в Министерстве спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия. Всего в акциях, которые сопровождались флешмобами и концертными выступлениями, приняли участие около 570 человек

Путешествие флага

На Ямале праздничные торжества совпали с возвращением полотна с российским триколором из восьмилетнего путешествия по миру. Акция "Триколор вокруг света" началась в апреле 2011 года в Португалии и завершилась накануне в Ливане. За это время флаг побывал в 27 странах Европы, СНГ, Африки и Азии.

"Российские соотечественники, проживающие за рубежом, по цепочке передавали флаг друг другу. Они оставляли на нем памятные послания, фотографировались с триколором на фоне известных достопримечательностей", - сообщили в департаменте внешних связей ЯНАО.

В Ижевске перед началом праздничного концерта также пройдет акция, посвященная российскому флагу. В этот день жителям города планируют раздать 2 тыс. флагов, рассказали ТАСС в Минкультуры Удмуртии.