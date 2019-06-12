Глава ФАДН: День России помогает сохранять межнациональный мир в стране

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. День России позволяет познакомиться с культурным, языковым и этническим многообразием народов России и тем самым помогает сохранять межнациональный мир в стране, сказал журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов на фестивале "Многонациональная Россия" на Поклонной горе в Москве.

"Это фактически самый молодой праздник в нашей стране, и он начинает обретать новые смыслы, становится настоящим днем рождения нашей страны. В этот день мы понимаем, что, несмотря на колоссальное этнокультурное, культурное и языковое разнообразие, мы одна страна и один народ. В этот день мы еще раз сможем познакомиться с традициями и культурой разных народов. Искусство и культура помогают нам лучше узнать друг друга вне зависимости от национальности или вероисповедания", - сказал он.

Баринов подчеркнул, что игнорирование межнациональной повестки может привести к серьезным последствиям. "Если мы не будем заниматься национальной политикой, то она займется нами. Неслучайно, когда было ликвидировано министерство по делам национальностей, были инциденты на межнациональной почве в Кондопоге, на Манежной площади, в Бирюлево. <...> Ни в коем случае нельзя повторить 1991 год, когда распался Советский Союз, и этот праздник еще раз напоминает, что народы нашей страны не удастся поссорить или разделить", - отметил глава ФАДН России.

Гости фестиваля могли посетить фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, шатрами с мастер-классами по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек. В течение всего дня будут работать ярмарочные ряды, где можно приобрести украшения из стекла, ткани, бисера, лыка и войлока, русские валенки и лапти, лукошки и плошки, татарские тюбетейки ручной работы, армянские традиционные музыкальные инструменты и многое другое.

Кульминацией фестиваля стал большой концерт, на сцене выступили более 200 актеров и творческих коллективов из разных регионов, в том числе, Зара, Сосо Павлиашвили, Анастасия Спиридонова, Анна Шульгина, участники шоу "Голос" и "Голос. Дети". Они исполнили песни на русском, армянском, ингушском, азербайджанском, цыганском и других языках народов страны.