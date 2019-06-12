Россияне отметили День России праздничными заездами

ТАСС, 12 июня. Массовые акции для любителей вело- и мототранспорта прошли по стране в День России. Жители Тюмени проехали по улицам, переодевшись в костюмы Бэтменов, Бармалеев и Микки Маусов, а в Республике Коми до ночи будет проходить семейный велозаезд. Подробнее о самых ярких мероприятиях - в материале ТАСС.

В Сыктывкаре, столице Республики Коми, дождливая погода не помешала проведению акции "Велоночь". Велосипедистам предстоит преодолеть 10 километров. По оценке организаторов, участие в акции принимают несколько тысяч человек. Многие приехали на старт семьями.

Жители Тюмени в честь Дня России проехали по главным улицам города, нарядившись в костюмы известных киногероев. "Прохожие улыбались велосипедистам, приехавшим на велокарнавал в ярких костюмах Бэтмена, Мики Мауса, Бармалея, клоуна, мышек", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Тюмени.

От беговела до тарантаса

В некоторых регионах участники велопробегов оделись в цвета российского флага. Так поступили, например, жители Вологды, где вечером состоится "Летний движухамикс" - массовый заезд на альтернативных видах транспорта, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы администрации города Мария Помелова.

"Погода у нас сегодня хорошая, поэтому ожидается несколько сотен бегунов. <...> Маршрут будут преодолевать все желающие на самокатах, беговелах, гироскутерах, роликовых коньках, скейтбордах и методом скандинавской ходьбы. Организовалась большая группа малышей от двух лет, которые проедут по площади на беговелах, мы знаем, что мамы специально шили им одежду для этого выступления. Из редких видов транспорта заявлены моноколеса, прогулочные трехколесные велосипеды, различные тарантасы", - сказала представитель мэрии.

В традиционном велопараде в Ижевске ежегодно принимают участие более 1 тыс. человек в возрасте от трех до 75 лет. При регистрации каждому участнику вручался лотерейный билет, по которому будут разыграны ценные призы, главный из них - велосипед.

Байкеры на улицах городов

В День России на улицах многих городов страны можно было увидеть колонны байкеров. Один из таких мотопробегов прошел в столице Карелии Петрозаводске. По словам одного из инициаторов президента карельского отделения мотоклуба "Ночные волки" Геннадия Мазова, с каждым годом участников акции становится все больше. Для мотопробега не была перекрыта ни одна улица, чтобы не причинять неудобства местным жителям.

Колонна байкеров с флагами России также проехала по центру Курска, возглавив шествие общественных организаций, творческих коллективов, артистов цирка, музыкантов и делегаций из различных районов области. Шествие стало в области центральным событием празднования Дня России и 85-летия со дня образования региона.

В Барнауле в День России мотоциклы были представлены не на автопробеге, а на выставке старинной техники. Коллекцию ретромотоциклов более 20 лет собирал местный предприниматель Дмитрий Ховалкин. Выставка открылась в среду и будет работать до субботы. В коллекции - 32 старинных мотоцикла, многие из которых на ходу. Все они на данный момент сняты с производства. Самым старым экземпляром является советский мотоцикл М-72 1947 года выпуска.