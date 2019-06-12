Фестиваль "Русский мир" в Сергиевом Посаде собрал свыше 15 тыс. человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Участниками III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир", который прошел в подмосковном Сергиевом Посаде, стали более 15 тыс. человек, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Идея проведения фестиваля "Русский мир" появилась три года назад. Впервые он прошел в Истринском городском округе, собрав 800 человек. Сегодняшний фестиваль - третий по счету - посетили свыше 15 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Как отметили в пресс-службе, одной из главных площадок фестиваля стала конно-спортивная арена, где состоялся турнир по кок-бору - соревнованиям по конноспортивной игре народов Средней Азии. Также на арене прошли выступления мастеров джигитовки и историческая реконструкция осады Троице-Сергиевой лавры. Кроме того, на фестивале можно было принять участие в соревнованиях по современному мечевому бою, метанию ножей, стрельбе из лука, лазертаге.

По словам министра, у организаторов мероприятия стояла задача показать максимальное количество национальных видов спорта и этнокультурные особенности стран "Русского мира".

"Благодаря активной поддержке представителей братских народов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, нам это удалось. В этом году мероприятие состоялось с благословения патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Через два года в нашей стране будет отмечаться 800-летие со дня рождения великого полководца Александра Невского, и мы надеемся, что фестиваль "Русский мир" станет центральной площадкой этого праздника", - добавил Терюшков.