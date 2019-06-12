Гости фестиваля "Самоварфест" организовали самый большой в России хоровод дружбы на ВДНХ

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Участники фестиваля русского гостеприимства "Самоварфест" организовали самый большой многонациональный хоровод дружбы из 997 человек в День России на ВДНХ.

"Сегодня был установлен рекорд - самый большой многонациональный хоровод дружбы. В нем приняли участие представители 37 национальностей, всего водили хоровод 997 человек", - сообщила ТАСС президент фонда "Культура наций", руководитель проекта "Самоварфест" Наталья Долгарева.

Также на фестивале был представлен самый большой пояс в России, который сшили на фабрике "Торжокские золотошвеи".

Фестиваль "Самоварфест" прошел в столице в третий раз.