{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День России

Гости фестиваля "Самоварфест" организовали самый большой в России хоровод дружбы на ВДНХ

Также на фестивале был представлен самый большой пояс в России, который сшили на фабрике "Торжокские золотошвеи"

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Участники фестиваля русского гостеприимства "Самоварфест" организовали самый большой многонациональный хоровод дружбы из 997 человек в День России на ВДНХ.

"Сегодня был установлен рекорд - самый большой многонациональный хоровод дружбы. В нем приняли участие представители 37 национальностей, всего водили хоровод 997 человек", - сообщила ТАСС президент фонда "Культура наций", руководитель проекта "Самоварфест" Наталья Долгарева.

Также на фестивале был представлен самый большой пояс в России, который сшили на фабрике "Торжокские золотошвеи".

Фестиваль "Самоварфест" прошел в столице в третий раз. 

Теги
РоссияДень России
Прекращение дела против Ивана Голунова
ОНК нашла несовершеннолетних в ОВД "Таганский", задержанных на несанкционированной акции
По словам ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, все задержанные отрицают свое участие в акции и сообщают, что более двух часов провели в автозаке
Читать полностью