Чрезвычайный комитет ВОЗ обсудит 14 июня ситуацию по лихорадке Эбола

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о созыве 14 июня в Женеве комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с продолжающейся с июня 2018 года вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ) в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщила в среду пресс-служба ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ "созвал комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными регулирующими правилами по болезни, вызванной вирусом Эбола", говорится в сообщении. Комитет соберется 14 июня "для того, чтобы решить, является ли эта вспышка проблемой, вызывающей чрезвычайную обеспокоенность в международном плане, и какие рекомендации необходимы для борьбы с этой вспышкой".

Ранее чрезвычайный комитет созывался в связи с эпидемией в ДРК дважды - 17 октября 2018 года и 19 апреля 2019-го. За последние недели ситуация в сфере безопасности в районе распространения БВВЭ сильно осложнилась: по этой причине медицинским работникам неоднократно приходилось приостанавливать противовирусные мероприятия, что крайне затрудняет борьбу с распространением болезни. По состоянию на 11 июня, в ДРК был зафиксирован 2071 случай БВВЭ. Умерли 1396 человек, выздоровели - 575. Остальные находятся на лечении. Во вторник стало известно, что помимо ДРК присутствие вируса зарегистрировано в соседней Уганде. На настоящий момент подтверждено три случая БВВЭ в этой стране.

ВОЗ расценивает риск сейчас распространения Эболы на национальном и региональном уровне как "очень высокий", а риск глобального распространения как "низкий".

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК уже десятая по счету. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.