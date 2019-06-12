"Единая Россия" провела праздничную акцию, собрав пожелания россиян о будущем страны

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в День России провела в регионах акцию "Письмо в будущее", собрав пожелания россиян о том, какой они видят страну в грядущие годы. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Ростовые куклы-медведи вышли на улицы и центральные площади Кемерова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Владивостока, Челябинска, Кирова и других городов, они спрашивали у прохожих, какой те видят Россию в будущем. Свои пожелания жители страны писали на стикерах и крепили на специальный пресс-волл с изображением карты России", - рассказали в пресс-службе. В благодарность участники акции получали от "медведей" воздушные шары и фотографировались с ними на память.

В Москве участие в акции приняли более 500 жителей, гостей столицы, включая иностранцев. "География пожеланий на доске с картой России - от Крыма до Камчатки, а среди наиболее популярных стали такие слова, как процветание, благополучие, успех, развитие, единство", - отметили в пресс-службе.

В Кемерове участником акции стал и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который пожелал стране "быть по-прежнему сильной и единой". В Нижнем Новгороде кто-то просто написал "Я люблю Россию и Нижний Новгород", рассказал и.о. руководителя регионального исполнительного комитета регионального отделения партии Дмитрий Кабайло.

В Ульяновске партийная акция состоялась на одной из центральных площадей. В мероприятии приняли участие не только горожане всех возрастов, но и представители национально-культурных автономий региона, общественные деятели, молодежные активисты.