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Франция планирует отказаться от одноразовых пластиковых изделий с 2020 года

Глава французского кабмина Эдуар Филипп также заявил, что собирается предложить запрет на использование пластиковых коробок, которые нельзя переработать

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Франция с 2020 года откажется от использования одноразовых пластиковых изделий. Об этом заявил в среду премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед депутатами Национального собрания (нижняя палата французского парламента).

"Все одноразовые пластиковые изделия будут запрещены, начиная со следующего года", - сказал Филипп. При этом он заявил, что власти Франции "хотят пойти дальше в вопросе отказа от пластика".

"Я планирую сделать предложение относительно запрета на использование пластиковых коробок, которые не могут быть переработаны", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что в ближайший год правительство планирует сосредоточиться на решении экологических проблем. "Следующие 12 месяцев ознаменуют ускоренный период принятия решений в области экологии", - отметил премьер, добавив, что "решение этих вопросов актуально как никогда".

Отдельно в своем выступлении премьер остановился на ситуации со старейшей во Франции АЭС "Фессенхайм". Из-за давности срока своей эксплуатации (введена в строй 1 января 1977 года) АЭС неоднократно становилась объектом критики со стороны экологов. Ее закрытие было одним из предвыборных обещаний бывшего президента Франсуа Олланда. Однако сроки закрытия переносились уже несколько раз - сначала на 2013 год, потом на 2016 год, а затем на конец 2018 - начало 2019 года. Премьер заверил, что "правительство закроет электростанцию "Фессенхайм" до конца 2020 года".

Теги
ФранцияФилипп, Эдуар
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