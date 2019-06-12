Член СПЧ назвал безответственным поведение организаторов акции в поддержку Голунова

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод считает, что организаторы несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова поступили безответственно, потому что им следовало переориентировать участников на согласованный с властями Москвы митинг 16 июня. Такое мнение он выразил ТАСС в среду.

"Я считаю, что организаторы этой акции поступили безответственно, они должны были еще вчера предупредить участников и переориентировать их на [согласованную акцию] 16 июня. Но, видимо, это не входило в их цели, для многих организаторов главное было выразить протест, получить политический пиар", - сказал Брод.

По его словам, в День России Москва была перегружена праздничными мероприятиями, поэтому митинг можно было провести в ближайшие выходные. "Было очень много рисков, что будет толпа, будут провокации", - пояснил член СПЧ. "К счастью, самое главное достижение сегодняшнего дня, что удалось избежать массового столпотворения, провокаций и связанного с этим активного вмешательства полиции", - подчеркнул он.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что на несанкционированной акции полицейские задержали около 200 человек. Всего в мероприятии приняли участие около 1200 человек.

Брод сообщил, что в течение дня члены совета получили несколько тревожных сообщений о задержании участников акции, в том числе журналистов. "Как известно, практически всех журналистов уже освободили. По чрезмерному применению силы со стороны правоохранителей, безусловно, будем разбираться, писать запросы в правоохранительные органы. И это повод для дальнейшего разговора СПЧ с МВД именно по части соблюдения прав работников СМИ, которые работают на таких массовых мероприятиях, даже если они не согласованы", - уточнил Брод.

Он отметил, что далеко не все журналисты во время проведения акции имели при себе опознавательные знаки. "Были, например, журналисты, у которых были жилетки с надписями пресса, но большинство журналистов таких опознавательных знаков не имели. Это тоже недоработка и на будущее это нужно учесть", - подчеркнул Брод.