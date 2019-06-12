Цветочный парад и народные танцы. Как в Петербурге отмечают День России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Гости и жители Санкт-Петербурга встретили День России несколькими фестивалями и танцевальным флешмобом. Невский проспект украсил парад цветочных панно, здесь же свое мастерство продемонстрировали лучшие военные оркестры страны.

Праздничные мероприятия начались на Малой Конюшенной улице с флешмоба "Русь танцевальная". В нем приняли участие порядка 200 человек - профессиональные и любительские коллективы и танцоры. Пространство обеих сторон улиц заполнили девушки в красных, желтых и синих сарафанах, украшенных цветами и лентами.

"Связки, хореография танца, который мы сегодня показываем, собраны из регионов России", - сказала ТАСС руководитель флешмоба Светлана Огнева.

Она пояснила, что движения были поставлены на основе национальных танцев, видеозаписи которых организаторам прислали из регионов Центральной России, а также Архангельска, Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Крыма, Сибири и других уголков страны. "Мы представляем народы страны в хореографическом виде", - отметила Огнева.

После того, как коллектив исполнил "танцевальную мозаику" народов России, он начал приглашать зрителей на хороводы и кадриль.

Невский в цветах

Тем временем на соседнем Невском проспекте люди плотно выстроились вдоль улицы, чтобы рассмотреть участников шествия, притороченного к VIII Международному фестивалю цветов и XX Фестивалю военных оркестров. В цветочном фестивале, который начался накануне, принимают участие около 150 флористов из разных стран.

"Приехали участники из Венгрии, Нидерландов, Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии, Белоруссии и Польши. Вчера горожане могли наблюдать за процессом создания цветочных композиций", - сказала ТАСС организатор фестиваля Ольга Митрофанова. В среду флористы представили на параде результаты своих трудов и фантазий.

В этом году фестиваль посвящен Году театра в России, и по Невскому провезли несколько тематических панно, оформленных живыми цветами. Одно из них было посвящено пьесе Антона Чехова "Вишневый сад", другое представило зарисовку японской чайной церемонии.

Платформы медленно двигались по проспекту и останавливались на некоторое время, чтобы зрители могли разглядеть детали. Украшенные цветами кареты сменяли бордовые и фиолетовые ретроавтомобили, с капота до багажника усеянные композициями флористов. По движущимся платформам передвигались балерины и модели в платьях, сплошь составленных из бордовых бутонов.

Мастера также затронули в своих творениях тему экологии, а именно загрязнения океана пластиком. "Представители Венгрии сотворили огромного кита из пластиковых бутылок. Кит вырывается из моря цветов, здесь использованы лилии, гортензии, орхидеи, дельфиниумы", - сказал ведущий фестиваля гостям.

За цветочным парадом проследовали колонны лучших военных оркестров России: оркестры Санкт-Петербургского гарнизона, показательный оркестр МЧС и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Они исполнили маршевые композиции, современные и советские песни, например "Широка страна моя родная".

Вручение паспортов и дипломов

Ко Дню России было приурочено вручение дипломов и нагрудных знаков выпускникам Военного института физкультуры - одного из старейших в России военно-учебных заведений, где обучаются специалисты в области физической подготовки для министерств и ведомств России и дружественных армий иностранных государств. На Соборной площади Петропавловской крепости собрались 104 выпускника.

"22 выпускника закончили институт с отличием, 11 из них удостоены медалей за отличное окончание военного вуза, 85 выпускников награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации за воинскую доблесть, за укрепление боевого содружества, за отличие в соревнованиях. Выпускники Военного института физической культуры востребованы не только в Вооруженных силах РФ, но и во всех силовых структурах нашей страны, в армиях стран ближнего и дальнего зарубежья", - отметил на церемонии замглавы Минобороны России Николай Панков.

Еще один важный жизненный рубеж преодолели другие молодые петербуржцы. В Парке 300-летия во время празднования Дня России временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов вручил паспорта юным горожанам.

"Это наши с вами наследники. Молодые петербуржцы многое делают, чтобы наш город, наша страна развивались, были еще прекраснее", - процитировала Беглова пресс-служба администрации города.

12 июня отмечается государственный праздник - День России. В этот день традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.