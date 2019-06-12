Умер президент Самарского технического университета Владимир Калашников

ТАСС, 12 июня. Президент Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Владимир Калашников умер в среду на 76-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

"Сегодня, 12 июня 2019 года, на 76-м году ушел из жизни Владимир Васильевич Калашников - президент СамГТУ, доктор технических наук, профессор, академик Международной академии информатизации, академик РАРАН (Российская академия ракетных и артиллерийских наук). Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров и правительство Самарской области выражают соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Калашникова", - отмечается в сообщении.

В информации правительства говорится, что Калашников в 1999 году был избран ректором Самарского государственного технического университета, а в декабре 2009 года утвержден президентом опорного университета. Отмечается, что под его руководством вуз стал крупнейшим в стране, были организованы три новых факультета, открыты 25 новых специальностей.

"Владимир Васильевич является автором свыше 390 научных трудов. Под его руководством защищены пять докторских и 25 кандидатских диссертаций", - говорится в сообщении.

Калашников также принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он был награжден нагрудным знаком "Участник ликвидации последствий Чернобыльской АЭС" и являлся ветераном Чернобыльского движения. Президенту СамГТУ также присвоены звания заслуженного деятеля науки Российской Федерации и почетного оружейника.

Самарский государственный технический университет готовит специалистов для энергетической, нефтегазодобывающей, химической и нефтехимической, машиностроительной, транспортной, пищевой, оборонной отраслей и других сфер. Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре ведется по 21 направлению. В вузе действуют семь диссертационных советов по 17 специальностям.