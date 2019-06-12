Пазлы, флаги и хороводы. Как в стране отпраздновали День России

ТАСС, 12 июня. Россияне отметили День России флешмобами, парадами, фестивалями национальных кухонь и культур. Так, жители Хабаровска в этот день объединились в хоровод дружбы, в Бурятии пробовали гигантские чебуреки, а в Твери узнали принятые на Руси традиционные приветствия. Также россияне собирали карту страны из пазлов, рисовали карту России мелом на асфальте и несли по улицам городов гигантские флаги.
В Кремле в День России президент РФ Владимир Путин вручил Государственные премии в области науки и культуры. Российский лидер наградил писателей, ученых, артистов и пианистов.
"Повышение качества жизни, благополучие граждан - наша главная общая задача и цель. Мы должны работать ради ее достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России", - сказал Путин на торжественном приеме.
Утро начинается с гимна
В Карачаево-Черкесии празднование Дня России началось с самого утра, жителям раздавали ленты цвета российского флага, в регионе также прошли праздничные скачки. В Рязани празднование Дня России началось с исполнения государственного гимна сводным тысячным хором. Жители Кургана приняли участие в флешмобе "Я - часть своей страны" и тоже исполнили гимн России.
В День России традиционно вручают награды и паспорта. Так, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков вручил государственные награды жителям региона, а глава Чувашии Михаил Игнатьев - паспорта достигшим 14-летия школьникам. Жители Чебоксар, внесшие значительный вклад в развитие города, получили юбилейные медали в честь 550-летия города.
В различных городах пронесли гигантские российские флаги. Шествие со 100-метровым флагом прошло в Нижнем Новгороде, 50-метровое полотно пронесли по центральным улицам Иркутска. В Казани прошла церемония открытия 50-метрового флагштока и поднятия государственного флага РФ, а на Ямале праздничные торжества совпали с возвращением полотна российского флага из восьмилетнего путешествия по миру.
В Севастополе, воссоединившимся с Россией чуть более пяти лет назад, у памятника Солдату и Матросу развернули гигантский флаг России размером 40 на 60 м. В городе на этой неделе празднуют не только День России, но и годовщину основания Севастополя.
"Мы подняли самый большой флаг России. Для крымчан и севастопольцев флаг России - это особый символ после того, как в марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией", - сказала представитель молодежного совета городского отделения "Единой России".
Единство в многообразии
День России - это праздник каждого из народов многонациональной страны. В Хабаровске 12 июня отметили ежегодным фестивалем народов, проживающих в крае, "Карагод". Под народные песни люди брались за руки, объединившись в хоровод дружбы. В Магадане состоялся традиционный фестиваль "Территория дружбы", в котором приняли участие 17 диаспор. На красочно оформленных площадках горожане смогли не только отведать блюда многонациональной кухни, но и послушать народную музыку и принять участие в танце.
Жителей и гостей Улан-Удэ в праздник угощали национальными деликатесами - бурятскими буузами, пирогами с рыбой, знаменитыми гигантскими чебуреками и даже тушенкой из мяса горных яков.
Свой парад национальностей прошел и в Омске, там для горожан провели мастер-классы по национальным ремеслам и дали примерить костюмы коренных народов Сибири. В Иркутске прошли соревнования по армянским шашкам, а музыкальные коллективы исполнили на открытой площадке мелодии на традиционных бурят-монгольских инструментах.
В Чебоксарах прошел Парад дружбы народов, который возглавили представители национально-культурных объединений Чувашии. В Кабардино-Балкарии в Параде дружбы, в составе которого прошли представители 20 национальных диаспор, приняли участие около 9 тыс. человек. Аналогичное шествие народов прошло в Ярославле.
В Башкирии, где в праздничный день открылся международный фестиваль искусств "Сердце Евразии", прошел праздник национального костюма, а в Симферополе - ярмарка мастеров народных промыслов. В Биробиджане для гостей и жителей города испекли двухметровый пирог с вареньем в специальной печи прямо на главной городской площади. В Адыгее более 1,5 тыс. человек посетили в День России новый гастрономический праздник, посвященный адыгскому халюжу (плоский пирожок с адыгейским сыром, жареный в большом количестве масла) и русскому блину.
Уборка, велопробег и силачи
В День России россияне также показывают свои таланты и способности. Во Владивостоке прошли показательные выступления десантно-штурмового батальона 155-отдельной бригады морской пехоты, подготовила свою праздничную программу и школа вальса.
На острове Кегостров в Архангельске студенты отметили праздник большой уборкой. Несмотря на холодную и ветреную погоду, ребята вывезли большие мешки с мусором, обломанные после шторма сломанные тополя и ветки, а также высадили порядка 50 сосен.
В Сыктывкаре, несмотря на дождь, холод и пронизывающий ветер, открылся III Межрегиональный фестиваль духовых оркестров "Дух Севера", который собрал около 10 духовых оркестров. На главной площади города силачи соревновались в жиме бревна весом 130 кг и тяге автомобилей в рамках шоу "Силовой экстрим".
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Жители Томска в праздничный день померились "богатырской силой" в соревнованиях по гиревому спорту, а также устроили массовый велопробег по городам и районам области.
В День России по улицам Кирова проехал первый в истории города "Театральный троллейбус". В Ульяновске появились на свет первые в 2019 году "финалисты" ежегодной акции "Роди патриота в День России", в которой принимают участие женщины, ожидающие рождение ребенка в июне.
В Твери прошла молодежная акция "Я люблю тебя Россия!", которая стартовала с флешмоба "Русские приветствия". Его участники узнали различные виды приветствий, распространенных на Руси в разные исторические эпохи.
Россия в блюдах, пазлах и картах
В Великом Новгороде в праздник подвели итоги всероссийского фестиваля уличного искусства "Страницы истории". Теплая погода позволила сотням жителей и гостей города полюбоваться на граффити, а также принять участие в рисовании карты России размером 20 на 40 м.
Объединил День России жителей Новосибирска: горожане собрали из пазлов большую карту страны. В Тамбове молодежь провела флешмоб "Карта России". Мелом на асфальте около 100 человек нарисовали масштабный контур карты Российской Федерации.
В Сочи состоялся молодежный флешмоб "Я люблю Россию". Это масштабная краевая акция, которая прошла в одно время по всему региону. Ребята выстроились в форме сердца и развернули под музыку огромный флаг России размером 40 кв. м.
Двойной праздник
Ряд городов Поволжья - Пермь, Саранск, Ижевск, Киров - в День России отмечает День города. Столица Башкирии Уфа 12 июня празднует еще один юбилей - 265-летие со дня рождения национального героя Салавата Юлаева.
В Сургуте 12 июня также совпало с Днем города, в честь праздника здесь состоялось мотошоу, а художники из разных городов России провели мастер-классы по рисованию карикатуры для всех желающих. Комсомольск-на-Амуре отметил двойной праздник карнавальным шествием и торжественным митингом.
В Ингушетии День России отметили совместно с Днем республики, который отмечается 4 июня, но из-за празднования окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан, был перенесен на 12 июня. Праздники в республике отметили большим концертом и выставками национальных блюд, декоративно-прикладного искусства и живописи.
Жители Кемерова отметили праздник по-семейному: карнавальный парад колясок собрал в этот день около 40 семей, которые оформили детский транспорт по сюжетам известных сказок.
Ханты-Мансийск в День России официально стал городом, где проживает 100 тыс. человек. В честь двойного праздника в городе прошло мото-фристайл шоу. Кроме того, все желающие могли продегустировать национальные блюда, принять участие в конкурсах и квестах, а дети - собрать роботов.
Кроме того, в нескольких регионах России 12 июня пошла Всероссийская социально-профилактическая программа "Здоровье суставов в надежных руках", которую организовали активисты движения "Волонтеры-медики". Весь день волонтеры проводили зарядки, бесплатные мастер-классы по скандинавской ходьбе и рассказывали о профилактике заболеваний суставов. Участниками мероприятий стали более 25 тыс. человек.
Столичное гостеприимство
Масштабно отметили День России в Москве и Подмосковье. В столице на ВДНХ прошел фестиваль гостеприимства "Самоварфест", в рамках праздника состоялись выступления популярных российских исполнителей, была организована ярмарка ремесел, концерты национальных коллективов со всей страны, традиционное русское чаепитие с самоваром. Главным событием мероприятия стал символизирующий единение всех народов России хоровод дружбы.
Праздничные мероприятия прошли в 28 парках столичного департамента культуры. В музее-заповеднике "Коломенское" состоялся музыкальный фестиваль на открытом воздухе "Россия" со спектаклями, а также в рамках городского фестиваля реконструкторов "Времена и эпохи" открылся Международный турнир святого Георгия. Свое мастерство в поединках продемонстрировали 12 рыцарей из России, Англии, Франции, Австралии, Канады и Белоруссии.
Театрализованные представления, реконструкции разных эпизодов из истории России и интерактивные лекции прошли в рамках фестиваля "Времена и эпохи" на других площадках столицы.