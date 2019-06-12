Пазлы, флаги и хороводы. Как в стране отпраздновали День России

Так, в Рязани праздник начался с исполнения государственного гимна сводным тысячным хором, а в Магадане состоялся традиционный фестиваль "Территория дружбы", в котором приняли участие 17 диаспор

ТАСС, 12 июня. Россияне отметили День России флешмобами, парадами, фестивалями национальных кухонь и культур. Так, жители Хабаровска в этот день объединились в хоровод дружбы, в Бурятии пробовали гигантские чебуреки, а в Твери узнали принятые на Руси традиционные приветствия. Также россияне собирали карту страны из пазлов, рисовали карту России мелом на асфальте и несли по улицам городов гигантские флаги. В Кремле в День России президент РФ Владимир Путин вручил Государственные премии в области науки и культуры. Российский лидер наградил писателей, ученых, артистов и пианистов. "Повышение качества жизни, благополучие граждан - наша главная общая задача и цель. Мы должны работать ради ее достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России", - сказал Путин на торжественном приеме. Утро начинается с гимна В Карачаево-Черкесии празднование Дня России началось с самого утра, жителям раздавали ленты цвета российского флага, в регионе также прошли праздничные скачки. В Рязани празднование Дня России началось с исполнения государственного гимна сводным тысячным хором. Жители Кургана приняли участие в флешмобе "Я - часть своей страны" и тоже исполнили гимн России.

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В День России традиционно вручают награды и паспорта. Так, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков вручил государственные награды жителям региона, а глава Чувашии Михаил Игнатьев - паспорта достигшим 14-летия школьникам. Жители Чебоксар, внесшие значительный вклад в развитие города, получили юбилейные медали в честь 550-летия города. В различных городах пронесли гигантские российские флаги. Шествие со 100-метровым флагом прошло в Нижнем Новгороде, 50-метровое полотно пронесли по центральным улицам Иркутска. В Казани прошла церемония открытия 50-метрового флагштока и поднятия государственного флага РФ, а на Ямале праздничные торжества совпали с возвращением полотна российского флага из восьмилетнего путешествия по миру. В Севастополе, воссоединившимся с Россией чуть более пяти лет назад, у памятника Солдату и Матросу развернули гигантский флаг России размером 40 на 60 м. В городе на этой неделе празднуют не только День России, но и годовщину основания Севастополя. "Мы подняли самый большой флаг России. Для крымчан и севастопольцев флаг России - это особый символ после того, как в марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией", - сказала представитель молодежного совета городского отделения "Единой России". Единство в многообразии День России - это праздник каждого из народов многонациональной страны. В Хабаровске 12 июня отметили ежегодным фестивалем народов, проживающих в крае, "Карагод". Под народные песни люди брались за руки, объединившись в хоровод дружбы. В Магадане состоялся традиционный фестиваль "Территория дружбы", в котором приняли участие 17 диаспор. На красочно оформленных площадках горожане смогли не только отведать блюда многонациональной кухни, но и послушать народную музыку и принять участие в танце. Жителей и гостей Улан-Удэ в праздник угощали национальными деликатесами - бурятскими буузами, пирогами с рыбой, знаменитыми гигантскими чебуреками и даже тушенкой из мяса горных яков. Свой парад национальностей прошел и в Омске, там для горожан провели мастер-классы по национальным ремеслам и дали примерить костюмы коренных народов Сибири. В Иркутске прошли соревнования по армянским шашкам, а музыкальные коллективы исполнили на открытой площадке мелодии на традиционных бурят-монгольских инструментах. В Чебоксарах прошел Парад дружбы народов, который возглавили представители национально-культурных объединений Чувашии. В Кабардино-Балкарии в Параде дружбы, в составе которого прошли представители 20 национальных диаспор, приняли участие около 9 тыс. человек. Аналогичное шествие народов прошло в Ярославле. В Башкирии, где в праздничный день открылся международный фестиваль искусств "Сердце Евразии", прошел праздник национального костюма, а в Симферополе - ярмарка мастеров народных промыслов. В Биробиджане для гостей и жителей города испекли двухметровый пирог с вареньем в специальной печи прямо на главной городской площади. В Адыгее более 1,5 тыс. человек посетили в День России новый гастрономический праздник, посвященный адыгскому халюжу (плоский пирожок с адыгейским сыром, жареный в большом количестве масла) и русскому блину. Уборка, велопробег и силачи В День России россияне также показывают свои таланты и способности. Во Владивостоке прошли показательные выступления десантно-штурмового батальона 155-отдельной бригады морской пехоты, подготовила свою праздничную программу и школа вальса. На острове Кегостров в Архангельске студенты отметили праздник большой уборкой. Несмотря на холодную и ветреную погоду, ребята вывезли большие мешки с мусором, обломанные после шторма сломанные тополя и ветки, а также высадили порядка 50 сосен. В Сыктывкаре, несмотря на дождь, холод и пронизывающий ветер, открылся III Межрегиональный фестиваль духовых оркестров "Дух Севера", который собрал около 10 духовых оркестров. На главной площади города силачи соревновались в жиме бревна весом 130 кг и тяге автомобилей в рамках шоу "Силовой экстрим".