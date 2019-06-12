В ОБСЕ осудили применение силы против журналистов на митинге в Москве

ВЕНА, 12 июня. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти России уважать право журналистов на освещение публичных мероприятий и освободить всех задержанных представителей прессы, освещавших несанкционированную акцию в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в центре Москвы. Об этом говорится в среду в официальном заявлении ОБСЕ.

"Я призываю власти освободить всех задержанных журналистов и принять быстрые меры, чтобы сдержать применение силы со стороны представителей правоохранительных органов в отношении представителей СМИ, - отметил представитель ОБСЕ. - Средства массовой информации должны иметь возможность освещать публичные мероприятия без помех, свободно и безопасно".

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что на несанкционированной акции полицейские задержали около 200 человек. Всего в мероприятии приняли участие около 1200 человек.

По данным ОБСЕ, на демонстрации в Москве, которая проводилась в знак солидарности с журналистом Иваном Голуновым, были задержаны более 30 представителей СМИ, причем некоторые из них подверглись жестокому обращению, в том числе по меньшей мере 11 журналистов, освещавших это событие по поручению редакции. В частности, ОБСЕ отметила жесткие действия против журналистов изданий "Новая газета", "Коммерсантъ", "Медуза", "Ведомости", "Эхо Москвы", "Дождь", "Шпигель", "Грани" и "Инсайдер".