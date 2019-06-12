Встреча воздухоплавателей под Псковом собрала 36 пилотов из России, Японии и Польши

ПСКОВ, 12 июня. /ТАСС/. Международная встреча воздухоплавателей, которая открылась в среду в городе Великие Луки Псковской области, собрала 36 экипажей, сообщил журналистам директор мероприятия Владимир Орлов. По словам организаторов, соревноваться приехали пилоты из разных регионов РФ, а также из Польши и Японии.

"Поздравляю с открытием воздухоплавания в городе Великие Луки. Зарегистрировалось 36 экипажей, это хороший уровень. Вчера наблюдали кей-граб (соревнование, в ходе которого пилотам нужно пролететь над водной гладью так, чтобы с высоты попасть брошенным маркером в небольшую корзину, установленную на катамаране - прим. ТАСС). Пилоты отнеслись к мероприятию с душой, продемонстрировали мастерство, и зрители были в восторге. Все у нас отработано, пилоты размещены, газ есть - "Газпром" нас поддерживает", - сказал Орлов.

Как пояснили ТАСС в пресс-центре мероприятия, большинство пилотов заявились на участие в спортивных соревнованиях, а три экипажа "будут выступать в фиесте". "Они летают в свое удовольствие, для зрителей, украшают небо Великих Лук", - сказала собеседница агентства, уточнив, что пилоты будут соревноваться "в точности попадания в цель", выполняя задания спортивной дирекции.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, в рамках встречи воздухоплавателей будет разыгран Кубок Дружбы, Кубок княгини Ольги, Кубок города Великие Луки, а также определен победитель Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Президентом международного жюри соревнований в этом году выступает почетный президент Международной федерации авиационного спорта Джон Груббстрем.