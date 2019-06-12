Шествие с рекордным по размерам флагом России и фестиваль оркестров прошли в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Самое масштабное выступление участников всероссийского фестиваля войск Росгвардии "Всегда на страже-2019", когда на одной площади вместе сыграли 400 музыкантов из разных регионов России, прошло в Севастополе в среду - в День России, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления Росгвардии.

"Перед гала-концертом все участники, а том числе и оркестр Черноморского флота, выстроились перед сценой и дали небольшую программу: играли "Легендарный Севастополь", Гимн России и другие произведения. Каждый из дирижеров в течение одной композиции управлял всем сводным оркестром", - сказал собеседник.

В 16:00 началось большое шествие по центру города. Участники фестиваля прошли по улице Ленина, исполняя собственные программы. Например, особенностью выступления посланцев Северо-Кавказского округа войск Росгвардии, стала лезгинка: музыканты сыграли национальную мелодию, а артист в кавказском костюме танцевал. На площади Нахимова, где завершилось шествие и состоялся гала-концерт, собрались сотни жителей и гостей Севастополя, причем у зрителей была возможность спеть вместе с артистами - на больших экранах транслировались тексты исполняемых песен. Вечером праздник завершится фейерверком.

Днем в среду в городе развернули самой большой в России флаг страны: его площадь - 40 на 60 м, рассказала ТАСС представитель Молодежного совета городского отделения партии "Единая Россия" Дарина Исаева. В акции участвовали более 100 человек: и горожан, и активистов партии.

"С Крымской весны, с 2014 года, когда Севастополь и Крым воссоединились с Россией, флаг является особенным символом для крымчан и севастопольцев. С особой гордостью мы все его разворачивали под Гимн России и гимн Севастополя. Место [у подножия памятника защитникам города] выбрано не случайно: это символ стойкости наших солдат и матросов, одно из самых знаковых мест города", - рассказала Исаева.

На центральном в городе Приморском бульваре в течение нескольких часов прогуливалась "Екатерина II" - императрицу и ее свиту сыграли реконструкторы. Все желающие могли сфотографироваться с ними и получить сувенир: открытку с приглашением на Крымский военно-исторический фестиваль, который традиционно проводится в сентябре. Часть севастопольцев в выходной день предпочли просто отправиться на пляж - в городе после бушевавшей на прошлой неделе непогоды установилась жара.

Ярмарка и автопробег

В Симферополе столбики термометров поднимались до плюс 30 градусов, но это не помешало горожанам отмечать День России.

В частности, на центральной площади столицы Крыма прошла большая ярмарка, где предлагали изделия из кожи, чеканка по меди, предметы национальной одежды, куклы ручной работы. Для желающих были открыты спортивные площадки, на которых можно было сдать нормы ГТО, померятся силами в армреслинге, подтягивании, гиревом спорте. А региональное отделение ДОСААФ развернуло площадки с автотренажерами, пневматическим оружием.

По центральным улицам города прошел авто- и мотопробег, в котором приняли участие около 20 автомобилей и мотоциклов, украшенных российскими и крымскими флагами. На привокзальной площади Симферополя около 100 человек показали молодежную культурно-развлекательную программу "Мы - граждане России!"

С праздником всех жителей Крыма поздравил глава республики Сергей Аксенов, который отметил, что День России символизирует преемственность тысячелетней истории Отечества и новый этап в развитии страны, перемены, без которых невозможно движение вперед. "Уверен, что совместными усилиями мы уже в ближайшие годы превратим нашу республику в процветающий, самодостаточный регион России", - отметил Аксенов.