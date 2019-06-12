Российское экспедиционное судно "Змей Горыныч" прибыло в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июня. /ТАСС/. Российское экспедиционное судно "Змей Горыныч", в выходные удивившее финских пограничников на российско-финской границе, прибыло в Хельсинки. Судно пришвартовалось к причалу в центре столицы, оно продолжит путь только в четверг.

"Хельсинки - это у нас промежуточная остановка, первый участок заграничного похода. Начали мы 5 мая с Богатырской слободы, это недалеко от Тольятти", - сказал ТАСС отец Феоктист, руководитель осуществляемой на судне международной научно-исследовательской экспедиции "Путь Рюрика".

"Три с половиной года строился корабль "Змей Горыныч", который олицетворяет трех братьев - Рюрика, Синеуса и Трувора. Когда в 862 году они были призваны на княжество и переселились в Старую Ладогу, не был зафиксирован остров в Балтийском море, с которого они прибыли. И вот наша задача - создать путем экспериментальной археологии такой маршрут, пройти 10 стран Балтийского моря и посетить все 15 крупных островов, на которых могла обитать Варяжская Русь. И потом повторить маршрут, который прошли Рюрик, Синеус и Трувор до Старой Ладоги", - добавил он.

По его словам, задача экспедиции в этом году - "найти этот остров и дойти до Калининграда".

"После Финляндии мы должны пройти Швецию и Норвегию, вернуться через Данию и Германию и перезимовать в Калининграде. За зиму нужно построить три ладьи, аналогичные тем, что были во времена Рюрика, и доставить их на остров", - пояснил отец Феоктист.

Он уточнил, что искать остров будут по имеющимся историческим описаниям. "Очень подробное описание есть у арабских историков, особенно у Ибн Русте - об острове, его климате, размере, о том, как там жили. Поэтому мы идем сначала через Финляндию, чтобы посмотреть здесь большие крупные острова. Будем рассматривать версию российского историка Василия Татищева, который предполагал, что Рюрик сначала создал княжество на территории Финляндии, а оттуда уже прибыл в Старую Ладогу", - сказал руководитель экспедиции.

О "Змее Горыныче"

Судно "Змей Горыныч", напоминающее древнерусскую деревянную ладью, оказалось в центре внимания на днях. В прошлое воскресенье сотрудники Пограничной охраны Финляндии в тумане отправились на его опознание и сообщили в Facebook, что увидели в море "трехголовое чудище".

"Змей Горыныч - очень необычный корабль, и любой человек, который его видит, тоже поражается. Даже такие суровые стражи порядка - пограничники не остались равнодушными. Дело было туманным утром, шел дождь, и, действительно, "Змей Горыныч" смотрелся не как корабль, а как настоящее морское чудище. Поэтому они вышли на своем сторожевом корабле, подошли к нам, когда мы пересекли границу, задали вопросы о том, кто мы и откуда. Мы пришли на их пункт досмотра, они уже более оживленно общались с нами и даже подарили подарки. Так что нас очень тепло и приветливо встретили", - заключил отец Феоктист.