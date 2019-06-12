Более 30 тыс. человек приняли участие в праздничном митинге в честь Дня России в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. жителей и гостей Чечни приняли участие в праздничном митинге, посвященном Дню России, в Грозном, сообщил в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"В центре Грозного прошел массовый митинг, посвященный знаменательной дате - Дню России. Он собрал около 30 тыс. человек - жителей и гостей нашей республики. Особенно приятно отметить, что многие целыми семьями приехали на демонстрацию", - написал он.

Кадыров отметил, что в рамках митинга прошло торжественное вручение паспортов юным жителям региона, которые отличились в учебе и спортивных соревнованиях. Затем на импровизированной сцене прошел праздничный концерт с участием республиканских исполнителей и танцевальных коллективов.

"Сегодня Грозный и вся республика погрузились в атмосферу праздника. В различных уголках проходят вайнахские ловзары, доносится гул сигналов, люди приветствуют друг друга", - добавил глава региона.