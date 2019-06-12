Музыканты и космонавты поздравили россиян на Красной площади

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа "Любэ", Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители поздравили россиян с Днем России. Их концерт в среду собрал тысячи зрителей на Красной площади столицы.

"Больше сотни языков, более 200 национальностей, и мы живем одной большой дружной семьей. Такого нет нигде в мире", - подчеркнул конферансье вечера Дмитрий Губерниев. "Россия - это наши родные и близкие, это наши друзья и соседи. Мы все - Россия", - добавила его соведущая Мария Ситтель.

Ведущие напомнили о необъятных просторах страны от Карелии до Крыма и от Калининграда до Камчатки, о героях от Александра Невского до защитников Брестской крепости, боровшихся за свободу Родины, о деятелях культуры, рассказавших о нашей стране всему миру: писателях, художниках и музыкантах.

Тем временем на сцене выступали современные артисты. Сергей Лазарев исполнил русскоязычную версию песни Scream, с которой представил Россию в мае на международном песенном конкурсе "Евровидение". Ансамбль народного танца им. Моисеева продемонстрировал искусство русского хоровода, а Василий Ладюк - академическое пение, с которым музыканты выступают на лучших сценах.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова и его солист Вадим Ананьев исполнили коронную "Калинку". Вместе с артистами на сцену вышел медведь. "Теперь уже точно все мировые агентства напишут, что медведи гуляют и танцуют на Красной площади", - пошутил Губерниев.

Поздравление из космоса

Россиян поздравили даже из космоса, в который проложили путь советские ученые, инженеры и летчики. На связь с борта Международной космической станции вышли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

"Из иллюминаторов станции мы видим, какая огромная и великая наша страна", - отметил Кононенко. "Мы за пределами России тоже отмечаем День России. Друзья, желаем вам хорошего настроения и реализации самых смелых планов", - поздравил соотечественников Овчинин.

Рядом с артистами мог оказаться каждый зритель. Для этого было достаточно разместить в соцсетях свои фото и видео с хэштегом #ЯРоссия, и изображение попадало в трансляцию на фоновом экране.

Торжества завершились исполнением гимна России и фейерверком на Васильевском спуске.