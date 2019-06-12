ОНК запросила прокуратуру в связи с госпитализацией подростка после акции в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась в прокуратуру после госпитализации подростка после акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова в столице. Об этом ТАСС сообщил Ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

"Общественная наблюдательная комиссия Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации из ОВД по району Алексеевский подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. При проведении проверки ОМВД мы получили информацию от задержанных лиц о многочисленных нарушениях их прав",- сообщил он.

Со слов задержанных и их родственников, добавил собеседник агентства, была получена информация о незаконном применении силы в автозаке к задержанному несовершеннолетнему гражданину 2001 года рождения. "Это подтверждают многочисленные свидетели, которые утверждали, что подростку, в том числе, при попытке изъять фотокамеру наносили удары руками, когда тот лежал на полу. Несовершеннолетний гражданин, по словам сотрудников ОМВД, был впоследствии госпитализирован врачами скорой помощи с травмами, в том числе лица",- заявил Мельников.

По его словам, ОНК Москвы передана соответствующая информация прокурору города Москвы, в аппарат уполномоченного по правам ребенка и членам СПЧ при президенте России.

Первоначально инициаторы акции в центре Москвы объявили своей целью требование освобождения и справедливого расследования дела задержанного 6 июня Ивана Голунова. Однако во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам Голунов был отпущен на свободу.

В среду власти Москвы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.