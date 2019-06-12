Победителями фестиваля МВД России "Щит и Лира" в Волгограде стали вокалисты из Красноярска

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Вокальный ансамбль "Голоса Енисея" ГУ МВД России по Красноярскому краю стал обладателем Гран-при XIV фестиваля музыкального творчества МВД России "Щит и Лира", завершившегося в День России в Волгограде, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"Впервые на Центральной набережной Волгограда состоялся заключительный гала-концерт XIV фестиваля музыкального творчества МВД России "Щит и Лира", на котором был объявлен победитель конкурса - обладатель Гран-при. Им стал вокальный ансамбль "Голоса Енисея" ГУ МВД России по Красноярскому краю",- сказала Смольянинова.

Она уточнила, что на протяжении трех дней участники фестиваля - около 400 сотрудников полиции со всех уголков страны, прошедшие региональные отборы, - принимали участие в конкурсных прослушиваниях. В программе фестиваля были представлены сольное пение, вокальные ансамбли, авторская песня и хореография.

Лучшим вокальным дуэтом были признаны сотрудницы ГУ МВД России по Волгоградской области Эльвира Калмыкова и Ольга Ключникова. В номинации "Авторская песня" одержала победу Кристина Шубина (ГУ МВД России по Волгоградской области). Представители ГУ МВД России по Ставропольскому краю были признаны лучшим вокально-инструментальным ансамблем.

"Выступать перед вами приехали сотрудники полиции из более чем 50 регионов нашей необъятной страны. В повседневной жизни они - следователи, оперативные работники, сотрудники подразделений по борьбе с организованной и подростковой преступностью. Всех их объединяет любовь к музыке, и все свободное время они отдают служению искусству. Но их основной род деятельности - это охрана правопорядка и борьба с преступностью, и они всегда по зову сердца и души при любой необходимости шагают вперед навстречу любой опасности, навстречу буре для того, чтобы сохранить вам жизнь и сберечь ваш покой, покой городов и улиц нашей страны",- сказал, обращаясь к зрителям гала-концерта, начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко.

Гала-концерт на Центральной набережной Волгограда завершился салютом.