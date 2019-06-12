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День России

Нетаньяху поздравил Путина и российский народ с Днем России

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил в среду президента РФ Владимира Путина и российский народ с Днем России.

"Поздравляем президента России Владимира Путина и российский народ с Днем России!" - написал израильский премьер в "Твиттере".

Канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина сообщила в среду, что глава государства в четверг выступит на приеме по случаю Дня России, который проводит российское посольство в еврейском государстве. "В четверг президент выступит на приеме по случаю Дня России, который проводит посольство Российской Федерации в Израиле", - говорится в сообщении, распространенном президентской канцелярией.

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