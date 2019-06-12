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Прекращение дела против Ивана Голунова

Соорганизатора акции в поддержку Голунова журналиста Илью Азара отпустили из полиции

Ранее сообщалось, что журналист был задержан в саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Один из организаторов акции в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова журналист Илья Азар отпущен из полиции. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главка столичной полиции.

"Он отпущен из ОВД Фили-Давыдково", - сказали в полиции. Ранее сообщалось, что Азар был задержан в саду "Эрмитаж".

Первоначально инициаторы акции в центре Москвы объявили своей целью требование освобождения и справедливого расследования дела задержанного 6 июня Ивана Голунова. Однако во вторник, 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам Голунов был отпущен на свободу.

В среду власти Москвы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.

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РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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