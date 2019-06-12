Умер бывший главный редактор петербургского отделения ТАСС Андрей Петров

САНК-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Журналист Андрей Петров, бывший главный редактор санкт-петербургского отделения ТАСС, умер 12 июня. Об этом в среду сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Сегодня, 12 июня, ушел из жизни журналист, член нашего Союза Андрей Петров", - говорится в сообщении организации. Петров был главным редактором петербургского отделения ИТАР-ТАСС в 1992-1993 годах.

Как сообщает Союз журналистов, Петров также работал в петербургской газете "Смена", "Санкт-Петербургские ведомости", "Вести". Кроме того, он был первым заместителем главного редактора "Комсомольской правды" в Санкт-Петербурге" и шеф-редактором газеты "Невское время". В 2015 году переехал Петров в Москву, где после нескольких месяцев работы шеф-редактором интернет-издания "Русская планета", стал редактором сайта "Парламентской газеты".

Как пояснила ТАСС бывшая жена умершего Анастасия Петрова, последние месяцы журналист серьезно болел и лежал в больнице. Он умер в Москве.