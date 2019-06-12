Новую подсветку запустили на телевышке горы Машук в Пятигорске в честь Дня России

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Новая светодиодная подсветка на радиотелевизионной вышке, которая находится на горе Машук в Пятигорске, была запущена в честь Дня России губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора.

"В Пятигорске состоялась торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук. Участие в церемонии принял губернатор Владимир Владимиров", - говорится в сообщении пресс-службы.

После запуска подсветки был подготовлен специальный показ возможностей нового оборудования, которое состоит из 2,5 тыс. светодиодных ламп. С помощью света были изображены российский триколор, флаг Ставропольского края, а также герб города Пятигорска.

"Сегодня День нашей великой России! Он объединил всех, кто гордится своей страной, любит свою Родину. И готов трудиться, чтобы развивался наш Пятигорск, наш Ставропольский край, наша любимая страна. Я от души желаю Пятигорску процветания и почаще таких замечательных сюрпризов", - сказал в ходе церемонии Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.

Телевышка на горе Машук является одним из символов Кавказских Минеральных Вод. Высота конструкции составляет 113 м. Подсветка вышки была запущена в 2007 году, над проектом работали 40 специалистов.