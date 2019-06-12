В Совфеде заявили, что у волонтерства в России очень большие перспективы

ЖЕНЕВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Волонтерское движение в России имеет очень большие перспективы для развития. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова, подводя итоги завершившейся в среду в Женеве Международной конференции по добровольчеству и социальным инновациям #INFOCUS, посвященной теме инклюзивного общества.

"Считаю перспективы добровольчества в России очень высокими", - сказала Глебова, обратив внимание на "тренд, заложенный Годом добровольца в 2018 году", и напомнив о принятых в РФ мерах по формированию законодательной базы и созданию ресурсных центров волонтерства.

"Год добровольца сильно всколыхнул добровольчество, в России сейчас насчитывается от 7 до 8 млн волонтеров", - констатировала сенатор. Она высоко оценила итоги женевской конференции, подчеркнув актуальность темы инклюзивного общества, в котором одинаково комфортно чувствовали бы себя люди разных возрастов и физических возможностей независимо от пола, языка и происхождения.

Новые точки взаимодействия

В форуме, организованном Национальной ассоциацией развития образования "Тетрадка дружбы" и женевским Отделением ООН, приняли участие представители неправительственных организаций, государственных структур, бизнеса и СМИ из 24 стран, в том числе России, Великобритании, Катара, Франции, Чехии и Швейцарии. Они обменялись опытом волонтерства в создании инклюзивной среды. Состоялись дискуссии, посвященные обеспечению равных возможностей в области образования и труда, развитию социального предпринимательства, корпоративному добровольчеству, а также "инклюзии языком кино".

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов в выступлении на форуме предложил создать базу данных, которая позволила бы "концентрировать опыт" дискуссий в Женеве, чтобы "это общение проходило не раз в год, а постоянно".

В беседе с корр. ТАСС председатель оргкомитета конференции, президент ассоциации "Тетрадка дружбы" Ольга Зубкова назвала главным результатом дискуссии новые точки для взаимодействия с ООН. По ее словам, за 10 лет, в течение которых проходит женевский форум, "была выстроена площадка для партнерства, и сейчас брошенные в землю семена дали ростки, которые очень быстро растут". Представители женевского отделения всемирной организации, выступавшие на форуме, в свою очередь отмечали, что большой потенциал #INFOCUS был замечен в ООН давно. Они поблагодарили участников за то, что они поделились своими знаниями и опытом.

Юные волонтеры, участвовавшие в конференции, обратились к своим коллегам в разных странах мира с "Манифестом молодежных послов", его зачитала 15-летняя Полина Михалева. В документе говорится, что создание инклюзивного общества позволит решить проблему неравенства "во всех ее формах и проявлениях". В этой связи молодежные послы намерены "продвигать идеалы инклюзивного общества", рассказывать о важности формирования равноправной среды в образовательных учреждениях, осуществлять собственные социально значимые проекты, способствующие инклюзии.