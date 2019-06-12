В отделах полиции остаются четверо из более 200 задержанных на акции в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Четверо из более 200 задержанных на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в центре Москвы остаются в полиции, все остальные отпущены. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"В отделах полиции остаются четыре гражданина, которые в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию. Все остальные доставленные отпущены", - сказал представитель полиции.

Он пояснил, что разбирательство с задержанными на несогласованной акции завершено. "В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы", - сказали в полиции.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции участвовали около 1,2 тыс. человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), задержаны более 200 человек.

Несанкционированная акция прошла в среду в центре Москвы в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Она планировалась до его освобождения и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и он был освобожден. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.