Информационный знак на границе Чечни и Дагестана восстановят после повторного сноса

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Информационная табличка на границе Чечни и Дагестана будет повторно установлена после того, как 10 июня ее снес грузовик, сообщил в среду на своей странице в Instagram спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на окраине Кизляра молодые люди 10 июня снесли дорожный указатель, что вызвало беспокойство у местных жителей. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что размещение этого знака на территории Чечни не противоречило договоренностям о приостановке процесса установления административной границы. В свою очередь глава Чечни Кадыров указал на необходимость не поддаваться на провокации.

"Вчера ночью очередной борец с дорожными знаками на "КамАЗе" наехал на придорожный знак, информирующий водителей о нахождении на территории Чеченской Республики. Знак будет на месте [установлен]. Я разговаривал сегодня с руководством Дагестана, они в курсе произошедшего, правоохранительные органы работают. Мы со своей стороны установили организацию, которой принадлежит "КамАЗ", будем работать в рамках закона", - заявил Даудов после посещения места, где был установлен знак.

Он добавил, что жители Чечни и Дагестана - братские народы, у которых никогда не было подобного недопонимания и не может быть.

Об административных границах

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года нужно завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

В январе сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать административные границы, в апреле работа была приостановлена. Причины не назывались.

Согласно информации Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 административных границ. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о 77 границах. Сведения о границах в Северо-Кавказском федеральном округе туда не вошли.