В Софии открывается шестой Всемирный конгресс информационных агентств

СОФИЯ, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Всемирный конгресс информационных агентств (ВКИА) открывается в четверг в Софии. Конгресс проводится в шестой раз, в нем примут участие руководители более 120 информагентств из 94 стран. Впервые ВКИА состоялся в 2004 году в Москве по инициативе ТАСС, в той встрече приняли участие 115 информационных служб из 100 стран мира. На мероприятии в этом году ТАСС представляют генеральный директор агентства Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман, который также является вице-президентом Всемирного совета информационных агентств и проведет в ходе конгресса в Софии сессию "Искусственный интеллект в современном мире".

"Для БТА предстоящий конгресс - важнейшее событие, - рассказал в интервью ТАСС генеральный секретарь ВКИА, генеральный директор Болгарского телеграфного агентства (БТА) Максим Минчев. - Сам факт того, что Болгария, София, БТА получили возможность провести столь большой международный форум, говорит о нашем признании как информационного агентства, которому в феврале исполнился 121 год. Это признание наполняет нас гордостью. Предстоящий конгресс даст хорошую возможность провести дискуссии о будущем информационной журналистики. Форум под девизом "Будущее новостей" проводится спустя три года после нашей последней встречи в Азербайджане. За это время накопилось огромное количество вопросов, которые требуют обсуждения".

По словам Минчева, встреча позволит руководителям информагентств рассмотреть спорные темы и определить направление будущей работы. "В Софии главным результатом форума будет не сама встреча, а ее содержание, - отметил он. - С каждым годом на встречах европейских и мировых агентств протокольных мероприятий становится все меньше, а интересного и полезного общения все больше, коэффициент полезного действия этого взаимодействия растет. Инфраструктура сегодня развивается очень быстро, требуется ее постоянное обновление, которое стоит дорого, диалог с коллегами помогает организовать эту работу более современно, успешно, позволяет не допустить ошибок, которые уже сделали наши коллеги".

"Я счастливый человек, потому что участвовал во всех конгрессах, - сказал руководитель БТА. - Первый конгресс, который в 2004 году проходил в Москве, был масштабным событием. Потом мы встречались в Испании, Аргентине, Саудовской Аравии, Азербайджане, сейчас в Софии, а на проведение следующего, 7-го конгресса, претендует четыре государства. Это означает, что конгресс - не церемониальное событие, а важное рабочее мероприятия с большим количеством интересных спикеров, гостей, интересными темами", - указал генеральный секретарь ВКИА.

Ключевые темы

Минчев уточнил, что БТА является организатором события, однако программу конгресса формировала международная команда экспертов, куда входили представители и больших, и малых информагентств.

"Консенсусом мы выбрали для обсуждения четыре темы - о моделях собственности информационных агентств, о новых источниках доходов (это очень важный вопрос), обсудим проблему фальшивых новостей и развитие искусственного интеллекта. Все это очень важные темы, которые сами по себе создают вокруг этого события дополнительный интерес, к нам приедут не только руководители информагентств, но и представители других СМИ, которых очень интересует мнение специалистов по этим актуальным вопросам. Нам удалось собрать фантастическую группу спикеров из Америки, Канады, России, Индии, из арабского мира, Европы. Это не только наши непосредственные коллеги, но и представители научных кругов, смежных профессий, что даст возможность получения дополнительной информации".

Последний бастион

По мнению генерального директора БТА информационные агентства остаются последним барьером на пути фальшивых новостей. "Могу сказать уверенно, у информационных агентств будущее есть, - подчеркнул Минчев. - То, что происходит в последние годы в информационном мире, четко указывает на роль информационных агентств как последнего бастиона, защищающего мир от фальшивых новостей, . Интернет, который якобы дает свободу, создает серьезные опасности в информационном мире. Именно в этот момент, когда человечество шагнуло в информационную эпоху, когда сложилось мнение о том, что все новости, которые публикует любой желающий, можно использовать, пришло время качественной работы информационных агентств, которые являют последним защитным рубежом от ложных информационных сообщений, своеобразной крепостью правды. У нас здесь соберутся представители всех континентов Земли, более 120 агентств из 94 стран, рабочих языков шесть - английский, болгарский, испанский, французский, русский и арабский. Это очень значимый форум, для Болгарии это самое большое событие в области СМИ в ее истории".

Меньше политики, больше реальных дел

Генеральный секретарь ВКИА подчеркнул, что обсуждения политического противостояния в современном мире программой форума не предусмотрено. "Мы проводим много совместных форумов, которые являются территорией для свободного, без политики, обсуждения профессиональных вопросов, - напомнил он. - Любые попытки поставить политические вопросы на наших встречах просто игнорируются, именно поэтому на заседаниях комфортно себя чувствуют информагенства Армении и Азербайджана, Украины и России, Косово и Сербии, Израиля и Палестины. Наши профессиональные вопросы с политикой не смешиваются. Тем более, что мы являемся четвертой властью, от которой зависит стабильность государств. От политизации нашей работы мы ничего не выиграем, но проиграть можем".

Говоря об особенностях подготовки к работе конгресса Минчев уточнил, что форум организуется раз в три года. "Проведение конгресса - это не дешевое мероприятия, именно поэтому было принято решение организовывать его работу в трехлетнем режиме. Сама необходимость собрать в одном месте представителей мировых агентств, требует больших организационных усилий, к примеру, дорога в Болгарию у наших друзей из Японии, Южной Африки или Мексики занимает много часов. Но сейчас речь идет не о географии, а о том, что встречаться необходимо, потому что от нашего общения зависит будущее нашей работы. Из всех СМИ именно агентства имеют наиболее масштабную международную жизнь. Практически каждый год только я, генеральный директор информационного европейского агентства среднего типа, имею минимум восемь встреч с коллегами. Ни телевидение, ни радио, ни газеты подобными контактами похвалиться не могут. Мы активно сотрудничаем, обмениваемся мнениями, что позволяет не только воспринимать новое, но и оперативно отвечать на новые вызовы".

Делегаты софийского конгресса получат возможность познакомиться с историей и культурой Болгарии. "Мне будет приятно, если большинство гостей сумеют познакомиться с моей родиной, с Болгарией, встретятся с представителями болгарской общественности, познакомятся с Пловдивом, который в этом году является европейской столицей культуры. Не на последнем месте стоит знакомство с болгарской музыкой и фольклором", - сказал Минчев.

Отвечая на вопрос о будущем БТА, Максим Минчев отметил необходимости развивать партнерство с коллегами. "БТА будет отстаивать свое место информационного лидера страны, развивать партнерство с коллегами на Востоке, Западе, Севере и Юге. Будем находить источники дополнительного дохода, чтобы поддерживать необходимый уровень технического обеспечения, без которого мы не можем существовать. Какой будет наша профессия, сказать сложно, 15 лет назад я не мог и предположить, что половина государств мира не будут иметь обычных газет".

Впервые ВКИА состоялся в 2004 году в Москве по инициативе ТАСС, в той встрече приняли участие 115 информационных служб из 100 стран мира. Затем конгрессы прошли в Эстепоне (Испания, 2007 год), Буэнос-Айресе (Аргентина, 2010), Эр-Рияде (Саудовская Аравия, 2013), Баку (Азербайджан, 2016).