Более 150 делегатов примут участие в медицинском форуме в Центре Илизарова в Кургане

ТАСС, 13 июня. Межрегиональный форум "Медицина. Промышленность. Фармация. Туризм - 2019" впервые пройдет на базе научного центра им. академика Г. А. Илизарова в Кургане. В мероприятии, которое начнется 13 июня, примут участие более 150 делегатов из России и других стран, сообщили в среду журналистам в пресс-службе научного центра.

"Научное событие соберет свыше 150 участников из разных субъектов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые на базе Центра Илизарова в формате межрегионального форума будут обсуждаться вопросы импортозамещения, развитие кластерной политики и медицинского туризма в стране, сложности в регистрации медицинских изделий, вопросы применения интеллектуальной деятельности в медпромышленности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что форум станет вторым событием "Научного марафона в центре Илизарова". "Сегодня завершается II Всероссийская научно-практическая травматолого-ортопедическая ветеринарная конференция, в которой также участвовали международные делегаты. Специалисты обсуждают актуальные вопросы в ветеринарной ортопедии и травматологии: традиционные и нетрадиционные методики лечения животных, эндопротезирование, 3D- моделирование в ветеринарии, передовые методы диагностики", - добавили в пресс-службе.

Научный марафон завершится IX Международной научно-практической конференцией "Илизаровские чтения". "В рамках конференции состоится ставшая традицией торжественная церемония посвящения в почетные профессора Центра Илизарова. В 2019 году это звание получает врач травматолог-ортопед, директор Центра ортопедии и эстетической хирургии во Владикавказе, ученик школы Илизарова Казбек Кудзаев", - рассказали в пресс-службе.

В 1950 году академик Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Сегодня метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. При этом используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.