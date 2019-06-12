Рок-группа Kiss выступит в Москве в рамках прощального турне

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Американская рок-группа Kiss ("Кисс") в четверг даст концерт на московском стадионе "ВТБ-Арена". Выступление озаглавлено End Of The Road ("Конец пути") и пройдет в рамках прощального турне коллектива, сообщили его участники.

"Джин, Эрик, Пол и я решили, что наша группа по-прежнему хороша, и мы еще можем делать мощные шоу. Но наши концерты труднее с физической точки зрения, чем, к примеру, выступления Rolling Stones или Пола Маккартни. Поэтому мы хотим уйти на пике формы, сделав свое финальное шоу лучшим", - пояснил в интервью ТАСС гитарист коллектива Томми Тайер, подчеркнув, что это "не трюк для продаж".

Он напомнил, что основателям группы - вокалисту Полу Стэнли и бас-гитаристу Джину Симмонсу - уже около 70 лет, и отметил, что они хотят завершить карьеру. Тайер привел в пример прощальный тур Kiss в начале 2000-х, после которого из группы ушли Эйс Фрейли и Питер Крисс.

В настоящее время в состав квартета входят основатели и бессменные участники - вокалист и по совместительству ритм-гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, а также присоединившиеся к ним позднее основной гитарист Томми Тэйер и ударник Эрик Сингер.

Турне обещает стать самым масштабным за 46-летнюю историю группы. Гастроли стартовали в январе в США, также рокеры выступят во многих европейских городах. 11 июня они дали концерт в Санкт-Петербурге. Сет-лист шоу включает лучшее из дискографии Kiss.

О группе

Группа Kiss была основана в 1973 году в Нью-Йорке. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За свою 46-летнюю историю коллектив продал более 100 млн копий альбомов. Среди наиболее популярных песен Kiss - I Was Made for Lovin' You, Strutter и Black Diamond.

Квартет выступал в Москве в 2008 и 2017 годах.