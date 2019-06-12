Москва покинула Топ-100 рейтинга самых дорогих городов мира для иностранцев

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих городов мира для иностранцев из-за снижения курса рубля к доллару на фоне падения цен на нефть и продолжения антироссийских санкций. Об этом говорится в распространенном в четверг глобальном исследовании о стоимости проживания (Cost of Living Index), подготовленном консалтинговым агентством ECA International.

Как отмечается в исследовании, Москва разом потеряла 66 позиций в рейтинге и заняла 120-ю строчку. Аналогичную динамику показал и Санкт-Петербург, который опустился в списке на 31 позицию, разместившись на 172-м месте.

"Более низкие цены на нефть и экономические санкции против России оказали давление на рубль, что привело к его обесцениванию по отношению к другим крупным валютам, сделав в этому году страну дешевле для иностранных сотрудников", - прокомментировал результаты исследования глава производственного отдела агентства Стивен Килфеддер.

Ослабление курса евро привело к тому, что города ЕС также стали менее затратными для работающих в них иностранцев - в общей сложности на Европу приходится всего 19% самых дорогих городов мира. В то же время в Соединенных Штатах отмечается прямо противоположная тенденция - на фоне укрепления курса доллара 25 городов США вошли в Топ-100 рейтинга при том, что в прошлом году в первой сотне списка их было всего 10.

Самые дорогие города

Самым дорогим городом для проживания иностранцев стала на этот раз столица Туркмении Ашхабад. Она смогла оставить позади два швейцарских города - Цюрих (2) и Женеву (3), которые традиционно располагаются на верхних сточках списка. Далее идут Гонконг (Гонконг) - 4, Базель (Швейцария) - 5, Берн (Швейцария) - 6, Токио (Япония) - 7, Сеул (Республика Корея) - 8, Тель-Авив (Израиль) - 9 и Шанхай (КНР) - 10.

Самым впечатляющим стало падение в рейтинге столицы Венесуэлы Каракаса, которая в прошлом году возглавляла список. Из-за инфляции, которая в годовом выражении достигает 1,3 млн процентов, город опустился на 238 строчку.

Всего в исследовании были сравнены потребительские корзины в 482 городах по всему миру. На последней строчке оказался Тегеран, а причиной этого были названы санкции, введенные США в отношении Ирана.

При составлении рейтинга ECA International оценивает потребительскую корзину товаров и услуг, которые доступны рядовому иностранцу. Эксперты сопоставляют цены на продукты питания, такие как мясо, рыба, бакалейные товары, фрукты и овощи. Также рассматривается финансовая доступность досуга, повседневных услуг, одежды, товаров для дома, алкоголя и табака.

При этом не учитывается ряд важных показателей, при включении которых в расчет ситуация в списке была бы совершенно иной. Например, из анализа исключены такие параметры, как аренда жилья, плата за коммунальные услуги (электричество, газ и вода), покупка автомобиля и плата за обучение в школе.