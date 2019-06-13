Приморье откажется от иностранной рабочей силы в лесной и сельхозотрасли в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Приморский край уйдет в 2020 году от практики привлечения на работу в лесной и сельскохозяйственной отраслях иностранцев. Об этом сообщил глава края Олег Кожемяко в четверг на пресс-завтраке с представителями СМИ во Владивостоке.

"Я запретил выдачу квот и механизаторам, и другим [специалистам] в лесной, сельскохозяйственной отрасли. Те, кому выданы были квоты ранее, ими допользуются. В 2020 году [нужно] полностью искоренить [использование иностранной рабочей силы в лесном и сельском хозяйстве], и сомнений нет никаких, что это будет так", - сказал Кожемяко, комментируя заключенное на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме соглашение о строительстве в Приморье молочных ферм с промышленным производством высококачественного молока для жителей региона и экспорта его за рубеж с участием китайских партнеров.

Как сообщалось, объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей. Кожемяко подчеркнул, что работать на новом предприятии будут приморцы. "Будут работать жители края, кроме высокотехнологичных специалистов по настройке оборудования", - сказал глава региона.